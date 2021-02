Harris y Embiid guían 76ers victoria sobre Raptors

AP

TAMPA, Florida, EE.UU.

Tobias Harris anotó 23 puntos, incluidos 12 en el cuarto periodo, y los 76ers de Filadelfia vencieron el martes 109-102 a los Raptors de Toronto, que vieron cortada una racha de cuatro victorias.

Joel Embiid sumó 18 tantos y 12 rebotes por los 76ers, mientras que Furkan Korkmanz añadió 19 unidades.

Norman Powell lideró a los Raptors con 24 puntos, Pascal Siakam añadió 22 y Fred VanVleet acumuló 12 unidades, ocho rebotes y Ben Simmons finalizó con 15 unidades, nueve rebotes y siete asistencias por los 76ers, que se sobrepusieron a siete pérdidas de balón en el cuarto periodo para poner fin a una seguidilla de cuatro derrotas como visitantes.

Korkmanz anotó 16 puntos en el primer cuarto y los 76ers ganaban por 21 después de que una bandeja de Harris completó una racha de 7-0 a la mitad del segundo cuarto.

BUCKS 139, WOLVES 112

MILWAUKEE (AP)- - Giannis Antetokounmpo sumó 37 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias el martes, en el triunfo de los Bucks de Milwaukee por 139-112 ante Minnesota, para arruinar el debut del entrenador Chris Finch con los Timberwolves.

Antetokounmpo logró esas cifras en apenas 29 minutos. Los Bucks aparentemente le quisieron dar descanso al Jugador Más Valioso de las dos campañas anteriores durante el cuarto periodo.

Sin embargo, tuvo que volver a la cancha a 3:47 minutos del final, después de que se redujo la ventaja de los Bucks de 29 a 16 puntos.

Bryan Forbes agregó 23 unidades, su mejor estadística de la temporada, para que los Bucks hilaran su tercera victoria, en un encuentro en el que siete jugadores terminaron con dobles dígitos. Los Bucks encestaron el 53,5% de sus tiros de campo y 20 de 42 triples.

CAVS 112, HAWKS 111

CLEVELAND (AP) - - Lamar Stevens realizó una clavada fácil a 4,1 segundos del final y Atlanta no pudo hacer un tiro final, para que los Cavaliers de Cleveland vencieran el martes a los Hawks por 112-111.

Los Cavs pusieron fin a una racha de 10 derrotas consecutivas —la más larga que se haya registrado en la NBA durante esta temporada.

Trae Young fue desairado como reserva para el Juego de Estrellas horas antes. En el partido, falló un tiro a 11 segundos del final y los Cavs empujaron el balón al otro lado de la cancha cuando estaban abajo por un punto.

Collin Sexton envió el balón al flanco izquierdo, donde estaba Stevens, quien no tenía a nadie marcándolo cuando avanzó para la clavada.

PISTONS 105, MAGIC 93

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP)- - El novato Saben Lee anotó 21 puntos, la mayor cantidad en su carrera, Josh Jackson añadió 18 y los Pistons de Detroit cortaron una racha de tres derrotas, al doblegar 105-93 al Magic de Orlando el martes.

Detroit tiene la peor foja de la NBA como visitante, de 3-14. Ganó por primera vez en cancha ajena desde el 14 de febrero.

El domingo, los Pistons habían caído por 105-96 ante el Magic. Esta vez, tomaron una ventaja de 15 puntos en el primer cuarto, dominaron el tercero y se repartieron bien el ataque durante el resto de la noche para llevarse la victoria.

NUGGETS 111, BLAZERS 106

DENVER (AP)- - Nikola Jokic anotó 41 puntos, Jamal Murray celebró su 24to cumpleaños con 19 de sus 24 tantos en el último cuarto y los Nuggets de Denver se impusieron el martes 111-106 a los Trail Blazers de Portland.

Damian Lillard tuvo 20 de sus 25 puntos en la segunda mitad del encuentro y repartió 13 asistencias, pero no fue suficiente para los Blazers, que venían de encajar una derrota por 32 tantos el lunes en Phoenix.

Lillard llegó al descanso con apenas cinco tantos, pero Portland remontó una desventaja de 12 para igualar la pizarra en la mitad gracias al segundo gran cuarto de Carmelo Anthony. El ala-pívot encestó seis de sus ocho tiros y dos de tres en triples, para sumar 16 de sus 19 tantos de la primera mitad en ese parcial. Terminó con 24 unidades.

WARRIORS 114, KNICKS 106

NUEVA YORK (AP) - - Había sólo unos 2.000 fanáticos en el Madison Square Garden, mucho menos de los que normalmente habrían llenado el lugar durante una visita de Stephen Curry y los Warriors.

Pero en Nueva York, incluso un número pequeño de personas puede hacer bastante ruido.

Curry se encargo de silenciarlas.

El astro anotó 37 puntos y guio el martes a los Warriors de Golden State a una victoria de 114-106 sobre los Knicks de Nueva York, en el primer partido de esta campaña con público en la arena.

“Algunos fanáticos trataban de molestarnos, lo cual es asombroso. Draymond (Green) y yo estábamos hablando de ello. No hay una mejor sensación. No me importa si son 19.000 o 2.500 espectadores o lo que sea. Me encanta silenciar a la multitud cuando juego de visitante”, comentó Curry. “Así que fue una experiencia agradable, considerando que no hay muchas arenas con fanáticos este año, y que esto marca una gran diferencia”.

Curry, quien ha conseguido en esta arena un partido de 50 puntos y un “triple doble”, volvió tras una ausencia de un encuentro, para atinar el triple que rompió el empate, con 3:38 minutos por jugarse.

Anotó 26 puntos en la segunda mitad y añadió seis rebotes y seis asistencias.

Su desempeño llegó en el primer partido de la NBA en el que se hayan admitido espectadores dentro del Madison Square Garden desde el 8 de marzo pasado, cuando los Knicks vencieron a Detroit días antes de que la campaña se interrumpiera ante el impacto de la pandemia en Nueva York.

Julius Randle, elegido por primera vez al Juego de Estrellas, empañó su jornada, al hacerse expulsar en los últimos segundos, cuando cometió su segunda falta técnica. Sumó 25 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

El gobernador Andrew Cuomo permitió que las arenas de Nueva York abran al 10% de su capacidad. Los 2.000 aficionados ovacionaron a los Knicks al comienzo, pero mostraron su desagrado después de que un balón perdido en un momento clave del tercer periodo permitió que los Warriors tomaran una ventaja de 13 puntos.