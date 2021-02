UEFA investiga insultos racistas a Ibrahimovic

AP

NYON, Suiza

La UEFA ordenó iniciar una investigación tras las denuncias de que Zlatan Ibrahimovic fue objeto de insultos racistas cuando el Milan visitó a Estrella Roja de Belgrado la semana pasada.

El delantero sueco estaba sentado en las gradas como suplente durante el partido por la Liga Europa en Serbia. La señal de televisión captó los insultos dirigidos en su contra.

Los supuestos insultos apuntaban a la ascendencia balcánica de Ibrahimovic. Nació en Suecia de padres Bosnia y Herzegovina, y Croacia. El astro de 39 años no se inmutó ante las expresiones despectivas que le fueron lanzadas. en serbio, idioma que él entiende.

Aunque no se vendieron boletos para el partido de dieciseisavos de final, empleados e invitados de Estrella Roja pudieron ingresar al palco principal.

El reglamento de la UEFA establece que el club anfitrión es responsable de incidentes dentro de su estadio.

La UEFA no dio un plazo para que su investigador presente sus conclusiones a la comisión disciplinaria.

Milan será local en el partido de vuelta el jueves tras sacar un empate 2-2 en Belgrado.