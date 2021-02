Story, concentrado en campaña, no en contrato con Rockies

AP

DENVER

La lista de prioridades de Trevor Story para esta temporada incluye un deseo por convertirse en un líder más extrovertido. También quiere mejorar en el robo de bases, batear rectas en los primeros lanzamientos del turno y mejorar su movimiento de pies en el terreno.

En cambio, en los últimos lugares de la lista de pendientes está preocuparse por su futuro en el largo plazo con los Rockies.

Para él, hacer eso sería como desviarse del camino hacia una almohadilla.

El campocorto, conocido por su duro bateo y terso fildeo, está en el último año de su contrato, y dijo que no se ha involucrado en conversaciones con los Rockies.

Aporta su condición de estrella a una franquicia que se deshizo recientemente de su pelotero más famoso, Nolan Arenado, ocho veces ganador del Guante de Oro, quien decidió marcharse a San Luis.

Parece que Story llegará a tener un gran convenio también, después de que San Diego y el campocorto dominicano Fernando Tatis Jr. firmaron por 14 años y 340 millones de dólares.

“Estoy concentrado en ser el mejor compañero que pueda”, dijo Story el martes, cuando los Rockies comenzaron los entrenamientos con plantel completo en Scottsdale, Arizona. “Trato de no adelantarme demasiado, sino de poner los pies en la tierra. Concentrarme en estar aquí, en la pretemporada con los Rockies”.

Esta versión de los Rockies ciertamente lucirá distinta. Además de la salida de Arenado, el equipo se quedó sin el jardinero David Dahl (quien está ahora en Texas) y con el versátil veterano Ian Desmond, quien se negó a jugar la campaña, tal como hizo en la anterior, abreviada por la pandemia.

“Pero hay buenas vibras”, aseveró Story, quien devengaría unos 18,5 millones de dólares en esta temporada. “Siento que los chicos están emocionados por jugar. Esto abre muchas oportunidades para algunos jóvenes. Pienso que están listos para aceptar este desafío”.

No hace mucho tiempo que Story era quien enfrentaba los retos. Una temporada después de que los Rockies cedieron en canje al disgustado torpedero Troy Tulowitzki, Story llegó y se apoderó del puesto.

Bateó seis jonrones en sus primeros cuatro encuentros. Ahora, tiene dos Juegos de Estrellas en su currículum.

El jugador de 28 años busca siempre formas de llevar su juego a un nivel más alto. En esta campaña, ello incluye mejorar sus desplazamientos como campocorto.

No está complacido con su porcentaje de fildeo de .961, el más bajo que ha tenido en su carrera.

Busca también atacar más la recta, aunque es ya un bateador agresivo. Quiere unirse al club selecto de los jugadores que conectan 30 jonrones y se roban 30 bases en la misma campaña.

Estuvo cerca de lograrlo en 2018, cuando sumó 37 cuadrangulares y 27 robos, así como en 2019, cuando tuvo cifras respectivas de 35 y 23.