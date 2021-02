Estudiando a Pujols

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Otra vez entra en la controversia el tema del eventual retiro de Albert Pujols, quien tiene 20 años en Grandes Ligas luego de aquel mes de marzo de 2001 cuando se ganó un puesto en la inicial debido a una lesión de Bobby Bonilla.

Jugar 21 temporadas de liga mayor es un privilegio solo para los buenos. Y nuevamente debo reiterar que Pujols ya está preparado en todo sentido para el retiro, para abandonar el terreno de juego, pero como atleta al fin prefiere jugar con la posibilidad de continuar en acción.

De hecho, algunos inmortales, o atletas super, se han adelantado a la controversia y han anunciado por adelantado que “ la próxima será mi última campaña”. Recuerdo el caso de Derek Jeter, por citar un nombre.

A otros les ha sido bien difícil tomar la decisión, algunos equipos los han despedido y han ído a la agencia libre a buscar nuevos empleos. Lo han logrado, pero tres meses después, o antes, son despedidos por bajo rendimiento. Los nombres sobran.

En el caso de Pujols, los Angelinos no lo enviarán a la calle porque él deberá retirarse cuando finalice esta campaña 2021. Lo hará porque ya tiene muy poco que buscar y metas por alcanzar. El tiene 662 jonrones, y pensar que pudiera disparar 38 este año sería bien difícil, no imposible. Es más, si lo hace es difícil que no regrese el próximo año, porque entonces sus reflejos volverían con toda fuerza. Lean las siguientes estadísticas:;

.- Pujols jugó 11 años para San Luis, tuvo promedio de .328, 445 jonrones, 1329 empujadas y 2073 hits.

. Ha jugado 9 años para los Angelinos, promedio de .257 (71 puntos menos), 217 jonrones, 771 empujadas y 1634hits. Por dicha merma, su promedio de bateo de por vida ha bajado a .299, sumando 3233hits.

En los últimos 3 años, (2018-20), tiene 1108 turnos, 268 hits, promedio en .242 con 48 jonrones (1 por cada 23 turnos). El declive es más que evidente, digamos que fruto natural de la edad, de lo cual nadie se ha salvado.

Ahora, su esposa Deidre parece que da una “pequeña metida de pata” cuando anuncia que se retira al final del 2021, cosa que ella puede hacer, pero parece que no tenia “permiso” de su esposo. Eso sucederá oportunamente, tal vez antes de lo que uno piensa.

DE INTERES: Ya los Yanquis hicieron oficial que Luis Severino no estará disponible para inicio de la campaña… El está en recuperación y lo esperan para mediados del verano, según el gerente Brian Cashman… Luis sufrió una opeación Tommy John en febrero del 2020, asi que ya cumplió un año recuperándose… Eso va a favor de Domingo Germán para lograr un puesto de 5to. hombre en la rotación.. Otro movimiento interesante ocurrió ayer cuando el equipo colocó para asignación al jardinero Greg Allen..¿Por qué interesante? Porque beneficia a Miguel Andújar, quien pudiera entrar como jardinero suplente junto a Brett Gardner…Aunque insisto en que lo más conveniente para el club es cambiar a Andujar por relevo medio o por personal joven….En otros movimientos de ayer, los Atléticos de Oakland firmaron al inicialista Mitch Moreland, quien deberá ayudarlos como designado…Texas firmó al lanzador Ian Kennedy, con invitación a los entrenamientos….El alcalde de Santiago Abel Martínez insiste en la Serie del Caribe 2022 para esa ciudad, y está en su justo derecho.. El problema principal que veo es que esa Serie tendrá un gran respaldo económico del Gobierno del presidente Luis Abinader, y creo que el señor Martínez pertenece al PLD…Esos dos productos no ligan actualmente en la política dominicana..¿Se entiende eso?.-