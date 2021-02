Noticias breves del mundo del golf local e internacional

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Hoy les traemos una recopilación de las principales noticias del golf local e internacional, con nuestra sección Up and Down ampliada.

* Tiger era elegible para este WGC. Como es No. 48 del mundo tenía el chance de competir a partir de mañana, pero el hombre no estará listo tras su reciente operación. Además, en una entrevista no dejó claro si estará listo para el Masters. ¡Ojalá que si!

* Por ahí viene el Corales Championship. 22 al 28 de marzo, días que debemos reservar para verlo por TV. Ah, la majestuosidad de Corales!

* Única caddie negra en el LPGA Tour es de Bahamas. Taneka Mackey, de 26 años, es nativa de Bahamas y labora desde 2017 para Amy Olson en el LPGA Tour. Interesante saber que Taneka fue diagnosticada en 2018 de esclerosis múltiple, y que, a pesar de eso, es la única caddie negra a tiempo completo del LPGA Tour. Increíble.

*Juveniles tuvieron su segunda parada. A todo vapor ya las competencias entre los mas jóvenes, y la mas reciente se jugó en The Links. Detalles en nuestra web.

* Será que Tony Finau tá’ azarao? Ofrézcome. El tipo no gana un torneo, ni punteando al cierre. Ojalá le llegue la W rápido para que se quite ese “mono de arriba”. #sacoesal.

* Hispaniola inauguró temporada. Lo hicieron en Cayacoa y le dedicaron la justa a Carlos Elmúdesi, Presidente de FEDOGOLF. Ah, también lo hicieron “miembro honorífico”.

* Michelle Wie “sonó” a Rudolph Giuliani. El ex alcalde de NY y abogado de Trump “se pasó de contento” en una entrevista, al decir que en un torneo en el que jugaba junto a Michelle, la prensa les andaba detrás dizque porque cuando ella iba a “potear” se le veía la ropa interior, a lo que la Wie le respondió duramente vía Twitter. ¡Coge lo que te mandán!

* Gran obra de Joaquín Niemann. Hace un tiempo anunció que iba a donar parte de sus ganancias para la recuperación de su primito Rafita, quien nació con una rara enfermedad, y vaya que la cumplió: 2MM de dólares recaudados, y una vida salvada. Bien por él.

* Muy duro Casa de Campo. Acaban de anunciar la asociación con TrackMan para el uso de los simuladores con los campos Teeth of the Dog y Dye Fore. Me dicen que eso está mortal. Estaré por allá esta semana y luego les cuento.

* Gana la USGA con el nombramiento de Mike Whan. Gran paso pues Whan, que será el nuevo CEO.

SEPA MÁS

Sobre el LAAC

Me preguntan muchos Fiebruses sobre el LAAC 2022, pero aun no se sabe donde se hará ni en qué fecha. El de este año fue suspendido por la pandemia.

Abran los ojos.

El abuso sexual es una gran desgracia para cualquiera, y marca las personas de por vida. Busquen la historia de Madelene Sagstrom, jugadora de la LPGA que compartió su desgarradora historia. Padres…estén atentos de cualquier cambio de comportamiento de sus hijos.