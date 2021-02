Severino es puesto en la lista inactivos por 60 días

Joe Pantorno / Amny

Tampa, Florida

Los Yankees colocaron ayer al dominicano Luis Severino en la lista de lesionados por 60 días para que continúe recuperándose de la cirugía Tommy John.

Al ser colocado en lista de 60 días el equipo hizo espcio para el jardinero veterano Brett Gardner firmado a un pacto de un año.

El lunes, Severino proporcionó una actualización sobre su programa de lanzamiento, lanzando desde 90 pies antes de regresar a 120 pies el martes.

“Creo que estoy bastante cerca de subir al montículo. Físicamente me siento excelente. Mi brazo se siente bastante bien hoy ”, dijo Severino. “Mentalmente, físicamente, me siento bastante bien”.

Retornaría en julio

No se ha revelado un cronograma exacto para su regreso, pero la esperanza es que pueda regresar en julio.

“Espero volver antes, pero no es algo en lo que tenga una fecha exacta”, dijo. “Lo más importante, me siento bien y lo tomo día a día. Estoy cerca de lanzar bullpens. Después de eso, me enfrentaré a los bateadores “. Si Los Yankees de Nueva York formalizaron oficialmente la contratación del jardinero veterano Brett Gardner el martes, anunciando un acuerdo por un año con una opción de jugador para la temporada 2022.

El jugador de 37 años ahora tiene garantizada una decimocuarta temporada con el club, continuando su carrera como uno de los grandes más subestimados y subestimados de esta generación de Yankees.

En 1,548 juegos en su carrera, Gardner tiene un promedio de bateo de .259 con 896 carreras anotadas, 235 dobles, 69 triples, 129 jonrones, 539 carreras impulsadas y un porcentaje de embase de .343. El WAR de su carrera de 37.5 lo ubica en el noveno mejor lugar en la historia de la franquicia.

Gardner es uno de los 18 jugadores en la historia de la franquicia que aparecen en 1,500 juegos o más. También es uno de los cinco jugadores seleccionados y contratados por los Yankees para recolectar al menos 1,000 hits con el equipo, uno de solo siete en conectar 100 jonrones y uno de tres con al menos 270 bases robadas en su carrera.

Sería reservista

Sin embargo, el año 14 se verá un poco diferente para Gardner. El mánager de los Yankees, Aaron Boone, ya confirmó al comienzo del entrenamiento de primavera que Clint Frazier será el jardinero izquierdo diario del equipo durante la temporada 2021; relegando a Gardner a un papel de reserva, puesto que asumiría por primera ocasión en mucho tiempo.