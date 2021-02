Karl-Anthony Towns espera mayor diversidad entre coaches principales NBA

ESPN

La reacción inicial de Karl-Anthony Towns cuando se enteró de que Chris Finch reemplazaría a Ryan Saunders como entrenador en jefe de los Minnesota Timberwolves fue de "sorpresa".

Al igual que el resto del mundo, Towns se enteró el domingo a través de los medios de comunicación tras la derrota del equipo en New York ante los Knicks, su cuarto revés consecutivo.

"Estaba comiendo mi Joe's Pizza en New York con mi padre y lo siguiente que sabes es que salieron noticias y todos quedamos impactados", dijo Towns.

Pero, una vez que esa emoción inicial se desvaneció, el dos veces All-Star de la NBA apoyó la decisión. Sin embargo, no pudo evitar notar la fuerte reacción de sus compañeros de la liga, como los escoltas de los Portland Trail Blazers Damian Lillard y CJ McCollum, con respecto a otro afroamericano que fue descartado para un puesto de entrenador en jefe en el actual asistente de los Wolves, David Vanterpool.

"Sería negligente si no viniera aquí y mencionara el increíble trabajo que los hombres de color están haciendo en este mundo. No solo en todos los demás deportes y a través de la justicia social y en todas las demás partes de este mundo y en la organización, o cualquiera que sea el caso, pero para el baloncesto", dijo Towns. "Para lo que es mi trabajo, hay muchos hombres increíbles de color que merecen la oportunidad de liderar un equipo y dirigir una organización y tener la oportunidad de dejar su huella en esta liga no con una camiseta, sino con un traje. Y lo digo con sentido.

"Pero, como dije, sería negligente si no mencionara el increíble trabajo que ha realizado David Vanterpool y, como un hombre que se parece a mí, no puedo esperar a verlo conseguir un trabajo en el que pueda prosperar. y ser entrenador en jefe y dirigir un equipo ", continuó. "Estamos muy honrados y bendecidos de tenerlo aquí en este cuerpo técnico y poder seguir aprendiendo de él y absorber toda la sabiduría y la experiencia que tiene como profesional y también como entrenador. Y, con toda esa experiencia y con toda esa sabiduría y conocimiento, nos hace mucho mejores como equipo, nos hace mucho mejores como cuerpo técnico y eso nos convierte en nuestro nuevo entrenador en jefe, simplemente nos da muchas armas".

De los 30 equipos de la NBA, actualmente hay siete entrenadores en jefe afroamericanos.

Está Lloyd Pierce con los Atlanta Hawks, Stephen Silas de los Houston Rockets, J.B. Bickerstaff de los Cleveland Cavaliers, Monty Williams de los Phoenix Suns, Dwane Casey de los Detroit Pistons, Doc Rivers de los Philadelphia 76ers y Tyronn Lue de los LA Clippers.

"Como hombre de color, a usted le encantaría ver más entrenadores que se parezcan a usted y a mí en las líneas laterales, pero tienes que apoyar a la organización en todo lo que hace y comprende", dijo Towns. "Entiendo cómo es todo, pero al final del día, la organización tomó la decisión que consideró mejor para esta organización y tienes que ser un profesional en todo esto.

"Tienes que ser un profesional , dijo. "Entonces, cuando se tomó la decisión, mi mente, solo por la cantidad de veces que me he ocupado de esto, simplemente me ajusté y llegué a un modo de ajuste y solo quería darle la bienvenida a nuestro nuevo entrenador e intentar estar aquí tanto como sea posible para él y apoyarse el uno en el otro para superar este período de adaptación para ambos".

Towns dejó en claro que quiere terminar su carrera en Minnesota, pero describió este último movimiento de entrenador como "solo el negocio".

"Me encantaría terminar mi carrera aquí en Minnesota hasta que obviamente el negocio llame o cambie el negocio o cualquiera que sea el caso", dijo Towns. "No lo planeo o al menos no espero tomar la decisión. Quiero construir algo grandioso aquí. Quiero construir un legado en Minnesota. Solo trato todos los días de ayudar a nuestro cuerpo técnico y ayudar a esta organización a construir una cultura".