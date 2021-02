Rizzo tras contrato largo con los Cachorros

AP

CHICAGO

Con toda la incertidumbre sobre el futuro de los Cachorros de Chicago, Anthony Rizzo está seguro de algo.

El estelar toletero se quiere quedar.

Rizzo dijo el lunes que espera firmar un acuerdo a largo plazo con el club antes de que expire su actual contrato al final de la temporada.

“Siempre demuestro que amo esta ciudad y todo sobre esta ciudad”, dijo. “Y la sigo amando, amo al equipo. Aún amo lo que tenemos aquí”.

El presidente de operaciones Jed Hoyer indicó la semana pasada que discutiría posibles contratos a largo plazo con Rizzo, Kris Bryant y el puertorriqueño Javier Báez en los entrenamientos de primavera. Los tres jugadores tienen acuerdos que terminan esta temporada y vienen de campañas complicadas.

Pero también han sido parte de la transformación del equipo del largo sufrimiento, los queridos perdedores a campeones que pusieron fin a una sequía de 108 años sin título.

“Si estos chicos salen y hacen lo que acostumbran, creo que todo se resuelve positivamente”, aseguró el mánager David Ross. “No puedes preocuparte por lo que va a suceder el próximo invierno. Estamos desperdiciando el tiempo si pensamos con tanta anticipación. Tenemos que enfocarnos en el proceso diario para mejorar”.

Desde las instalaciones de los entrenamientos de primavera en Meza, Arizona, Rizzo dijo que la pretemporada es el “momento perfecto” para discutir un nuevo contrato, pero no descartó seguir las conversaciones durante la campaña regular si no alcanzan un acuerdo.

Rizzo, Bryant y Báez ayudaron a los Cubs a llevarse la Serie Mundial en el 2016. Chicago terminó primero en la división central de la Liga Nacional y alcanzó la postemporada por quinta ocasión en seis años, pero anotó sólo una carrera en la derrota por barrida ante Miami en la serie de primera ronda.

Los Cubs no han avanzado en los playoffs desde el 2017 y estas vacaciones iniciaron una reorganización.

Hoyer fue promovido de gerente general tras la salida de su amigo y jefe Theo Epstein. El derecho Yu Darvish llegó en un canje con San Diego. El toletero Kyle Schwarber no recibió una oferta de contrato y firmó como agente libre con Washington.

Los Cubs también se reunieron con Jake Arrieta, ganador del Cy Young en el 2015.

Bryant tiene el salario más alto de los tres jugadores con 19,5 millones de dólares, Rizzo ganará 16,5 millones y Báez 11,65 millones.

Es posible que no se queden los tres. Los Cubs podrían cambiar a uno o dos jugadores antes de que entren a la agencia libre.