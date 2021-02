Bradley Beal anota 33 y los Wizards hilan 5to triunfo al superar a Lakers

ap

WIZARDS 127, LAKERS 124

LOS ÁNGELES.- Bradley Beal anotó seis de sus 33 puntos en tres posesiones consecutivas al final de la prórroga, y los Wizards de Washington ampliaron este lunes su mejor seguidilla de victorias en tres años a cinco luego de derrotar 127-124 a los Lakers de Los Ángeles. Russell Westbrook convirtió seis de sus 32 tantos en el tiempo añadido para los Wizards, que vinieron desde atrás en la segunda mitad para superar una desventaja de 17 tantos. Washington se adelantó gracias a un fallo de LeBron James en un tiro libre al final del tiempo reglamentario y mantuvo el ritmo para lograr su primer triunfo sobre los Lakers en el Staples Center desde marzo de 2017. Kentavious Caldwell-Pope encestó un triple a falta de 36 segundos para el final de la prórroga para reducir la ventaja de los Wizards a 125-124. Westbrook encestó una bandeja antes de fallar un tiro libre, pero James y Kyle Kuzma no acertaron en sus intentos de triple antes de la chicharra final. James totalizó 31 puntos, 13 asistencias y nueve rebotes para los Lakers, que pasaron apuros en la segunda mitad y encajaron su cuarta derrota en cinco encuentros. Montrezl Harrell firmó su mejor anotación de la temporada con 26 unidades y nueve tableros para el vigente campeón de la NBA, que sufrió su tercera derrota al hilo por primera vez esta temporada, no por casualidad en los tres partidos consecutivos en los que no pudo contar con Anthony Davis y Dennis Schröde.

BULLS 120, ROCKETS 100

HOUSTON.- Coby White anotó 24 puntos y los Bulls de Chicago aprovecharon un gran tercer periodo para ampliar su ventaja y vencer este lunes por 120-100 a unos diezmados Rockets de Houston. Zach LaVine encestó 14 de los 46 puntos de Chicago en el tercer periodo y terminó con 21. Los Bulls superaron a los Rockets por 20 puntos en este periodo para ampliar la diferencia en un encuentro que se había mantenido cerrado hasta ese punto. Chicago tuvo rachas de 15-4 y 12-0 en este cuarto. En la segunda seguidilla, Houston falló cuatro tiros, dos fueron balones al aire y que llevaron a anotaciones de los Bulls. David Nwaba aportó 22 tantos como suplente para liderar a Houston, que ha perdido ocho encuentros seguidos. Los últimos dos duelos de los Rockets habían sido suspendidos debido a la tormenta invernal y los subsecuentes cortes eléctricos en el área de Houston. Los Rockets no han contado con el pivot Christian Wood desde el cinco de febrero y DeMarcus Cousins, que lo había estado supliendo, estuvo fuera el lunes con una dolencia en el talón derecho. Victor Oladipo sigue fuera con una tensión en el pie derecho. Wendell carter Jr. agregó 18 unidades y 13 rebotes para los Bulls, que han ganado cuatro de cinco duelos.

MAVERICKS 102, GRIZZLIES 92

DALLAS.- Tim Hardaway Jr. anotó 20 de sus 29 puntos en la primera mitad y Dallas estableció una amplia ventaja sin la ayuda de Luka Doncic. Los Mavericks regresaron de un descanso provocado por el clima para superar por 102-92 este lunes a los Grizzlies de Memphis. Dallas disputó su primer encuentro en ocho días después de que pospusieron dos duelos debido a la tormenta invernal en Texas. Kristaps Porzingis no jugó, apareció en la lista de lesionados el día del partido con una rigidez en la espalda. Doncic anotó 14 de sus 21 puntos en la segunda parte, en su primer duelo desde que fue elegido como titular para el Juego de Estrellas por segunda campaña consecutiva. Su racha de 14 juegos consecutivos de al menos 25 puntos terminó el lunes. Dos noches después de que llegaron a estar en desventaja de 31 puntos al medio tiempo en la derrota por 31 ante Phoenix, los Grizzlies estuvieron abajo por 23 en el segundo periodo tras anotar la menor cantidad en un cuarto esta temporada. Terminaron el primer periodo abajo 26-13. El equipo líder de la NBA en porcentaje de tiros de campo, se quedó cortó en el primer periodo, encestando apenas el 24% de sus tiros y el 39% en todo el partido. Memphis anotó apenas 6 de 31 triples (19%). Jalen Brunson tuvo 19 puntos y Josh Richardson agregó 17 para Mavericks, que mejoraron a una foja de 6-2 desde que perdieron seis duelos seguidos y que los acercó al fondo de la clasificación en la Conferencia Oeste.

HEAT 108, THUNDER 94

OKLAHOMA CITY, Oklahoma.- Duncan Robinson anotó 22 puntos y metió seis triples, conduciendo al Heat de Miami a una victoria de 108-94 sobre el Thunder de Oklahoma City este lunes en el último de su gira de siete partidos. Kendrick Nunn sumó 20 puntos y nueve asistencias, Bam Adebayo aportó 19 puntos y 13 rebotes y los dos colaboraron en un alley-oop que acabó en clavada en una racha de 15-0 de Miami al inicio del último cuarto. Robinson terminó la serie con un triple que puso al Heat 94-77 a mitad del último periodo. Miami ha ganado los últimos tres juegos de su gira para terminar 4-3. Shai Gilgeous-Alexander anotó 27 puntos para el Thunder, que se vio superado 63-40 después del medio tiempo.

SUNS 132, TRAIL BLAZERS 100

PHOENIX.- Devin Booker anotó 34 puntos, Deandre Ayton agregó 19 y los Suns de Phoenix siguen enrachados con el triunfo 132-100 este lunes ante los Trail Blazers de Portland. Phoenix ha ganado nueve de sus últimos 10 encuentros y aseguró el triunfo en el tercer periodo. Booker anotó un triple a dos segundos de que terminara el periodo —tras un balón perdido de Portland— Cam Johnson encestó otro triple en la bocina que le dio la ventaja a los Suns de 100-71. La diferencia de 32 unidades se trató del margen más amplio de victoria para los Suns esta campaña. Portland ha perdido dos duelos seguidos tras ganar seis consecutivos. Los Suns mejoraron a una foja de 20-10, mientras que los Trail Blazers están 18-12. Booker encestó puntos toda la noche. Inició con 17 para que los Suns consiguieran una ventaja de 32-26 en el primer cuarto. El base de sexto año llegó al medio tiempo con 22 unidades, incluyendo un triple fuera de balance en la bocina que le dio a Phoenix ventaja de 63-54 al descanso. Anotó 12 de 17 tiros de campo y sus dos triples. También encestó sus ocho tiros libres. Damian Lillard lideró a los Trail Blazers con 16 unidades en la primera mitad y 24 en total. Nassir Little agregó 18 como suplente.

JAZZ 132, HORNETS 110

SALT LAKE CITY, Utah.-Donovan Mitchell encestó 23 puntos y repartió ocho asistencias y el Jazz de Utah batió este lunes su récord de triples en un juego en su victoria por 132-110 sobre los Hornets de Charlotte. Utah estableció un nuevo récord para la franquicia con 28 canastas de tres tantos, incluyendo 19 de jugadores que salieron de la banca, la mejor marca lograda nunca por suplentes en la NBA, según STATS. Joe Ingles y Georges Niang abrieron el camino con siete triples cada uno, su mejor marca personal en ambos casos. Los dos terminaron con 21 puntos. Jordan Clarkson aportó otros 20 a la cuenta del Jazz Charlotte concedió un total de 54 triples en dos juegos contra Utah esta temporada. Gordon Hayward y LaMelo Ball lideraron a los Hornets con 21 puntos cada uno y Malik Monk sumó 20. Charlotte (14-16) perdió a pesar de anotar 25 tantos en 21 pérdidas de balón de Utah. El Jazz (25-6) atacó sin cesar desde el perímetro durante toda la primera mitad. Antes del descanso había anotado ya 29 triples, un récord para el equipo en ese periodo. Charlotte armó su primera ventaja de dos dígitos al inicio del tercer cuarto, cuando un robo y una canasta de P.J. Washington coronaron un parcial de 12-1 que adelantó a los Hornets 81-70. Pero Utah remontó y volvió a ponerse por delante gracias a aciertos consecutivas de Clarkson y Niang antes del final del cuarto. Sus canastas iniciaron un parcial de 26-2 que se extendió hasta el último cuarto.