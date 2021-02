San Diego a la carga

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

¿Han oído mencionar al equipo San Diego Chargers? Ahora se llaman Los Angeles Chargers. Cuando nacieron en 1960 se llamaron Los Angeles Chargers, en 1961 y hasta 2016 pasaron a San Diego.. A partir de 2017 están nuevamente en Los Angeles. Ellos ganaron un título en la antigua AFL, pero en la NFL nunca han ganado nada.

También tuvieron 7 años al equipo San Diego Clippers, en el período 1978-84, luego lo perdieron y desde 1985 están en Los Angeles, compartiendo la ciudad con los Lakers.

Ahora, la ciudad de San Diego tiene un afán de coronas, que mucha falta les hace. Están empujando a San Diego Padres y sus dueños están invirtiendo algo más de lo que pueden para llevar un nuevo aire a la ciudad.

No es casualidad el contrato de 300 millones extendido a Manny Machado hace par de años, y tampoco el de ahora a Fernando Tatis Jr. por 14 años y US$340 millones. Todo eso apunta en la búsqueda de un club ganador, lo cual no será tan fácil.

También añadieron buenos lanzadores durante la pausa de invierno, en particular tres abridores experimentados: Yu Darvish , Blake Snake y Joe Mosgrove..Ellos se unirán al dominicano Dinelson Lamet, Chris Paddack y s Mike Clevinger, y de ahí saldrá una buena rotación.

Los dos últimos años San Diego ha tenido los siguientes resultados. En 2019 fueron sotaneros de la División Oeste con 70-92, mientras los Dodgers dominaban el grupo con106 victorias. El año pasado, en el calendario de 60 juegos, San Diego fue segundo lugar del grupo con 37-23, pero los Dodgers se alejaron a 6 juegos con 43-27..

En la ofensiva ellos no tienen muchas cosas nuevas… Aparte de Machado y Tatis jr. descansarán nuevamente en el inicialista Eric Hosmer, el intermedista Jake Cronenworth y los jardineros Tommy Pham, Trent Grishan y Wil Myers..Jurickson profar será utility, al igual que un coreano llamado Ha Seon Kim, que disparó 30 jonrones en su liga el año pasado.

Los Padres nacieron en 1969, fueron a la Serie Mundial en 1994 perdiendo 1-4 ante Detroit, y repitieron en 1994 con un 0-4 ante los Yanquis. Ahora van al 2021 con mucho mejor club y mejor ambiente, a ver qué pasa.

DE INTERES: Jayce Tingler es el manager de San Diego desde el año pasado.Es la misma persona que fue contratada por el Escogido en el invierno del 2019, pero que no pudo ejercer porque ese mismo invierno fue nombrado por San Diego… En los entrenamientos, con pactos condicionados, están los dominicanos Miguel Díaz, pitcher,Dauris Valdez, el infielder Ivan Castillo y el utility Pedro Florimón..También el lanzador Nabil Crismart, colombiano que lanzó para las Estrellas Orientales… El presidente de los Marineros de Seattle (no es dueño), dijo que el dinero que se gastaba pagando un traductor para los peloteros latinos era perdido porque no daba resultados. Dijo que los peloteros no ponían interés en aprender inglés, y puso de ejemplo al dominicano jardinero Julio Rodríguez..El sindicato de peloteros conoció el caso, lo declaró como racista, y el tipo tuvo que renunciar ayer. Se llama Kevin Mather…. El venezolano Asdrúbal Cabrera firmó ayer con Arizona Diamondbacks…. Les dejo dos twits de interés:

ANTONIO ACOSTA: Gracias señor presidente @luisabinader

abanderado del deporte. Hoy dio cátedra de su entrega al deporte dando el banderazo inicial de la 42 Vuelta Ciclista Independencia Nacional, evento marca país que cada año concita la atención de los ciclistas nacionales e internacionales.

JOSE BEJARAN: De las respuestas de Fernando Tatis Jr., una de las mejores fue al compararlo con LeBron James y Pat Mahomes: “Conozco la grandeza de ambos y lo principal es que son ganadores. Hay muchas cosas que debo lograr para estar cerca de ellos, pero siento que lo principal es ganar”.