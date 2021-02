Ocho equipos se disputarán títulos en 4 categorías en béisbol

SANTO DOMINGO

Un total de 8 equipos comenzarán el próximo domingo la serie final del 31er Torneo Navideño de Béisbol, organizado por la Academia Deportiva Luisito Mercedes.

Los equipos que estarán disputando el título de campeón en la categoría 7-8 son: Cristo López Vs Suárez; en 9-10 Robert Díaz Vs Cristo López; en 11-12, Academia Deportiva Luisito Mercedes Vs Black Caps; en 13-14, Marcos Soto Vs Academia Deportiva Luisito Mercedes.

En el torneo participan más de 1,200 atletas divididos en 60 equipos con niños y adolecentes de 7 a 15 años y tiene un costo de 1,500,000.00 pesos.

El dirigente deportivo Luisito Mercedes dijo sentirse altamente satisfecho por el buen comportamiento que exhibieron los atletas durante toda la semifinal, igual que los padres que asistieron a ver a sus niños.

También recordó que a los equipos campeones se le entregarán 180 mil pesos, trofeos y medallas a los atletas más destacados, así como a los equipos campeones la segunda semana de marzo en uno de los clubes de esta capital.

Previo a los juegos habrá una ceremonia con una serie personalidades e invitados especiales del gobierno, igual que una serie de editores y sub editores que han colaborado con esta academia, este magno evento que está dedicado al licenciado Radhames González, Director de la OMSA. El acto será efectuado a las 9:30 de la mañana, en el play No. 2 del Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.