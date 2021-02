Djokovic es No. 1, Osaka vuelve al No. 2; Medvedev No. 3

AP

El campeonato del Abierto de Australia de Naomi Osaka la subió un lugar al No. 2 en el ranking de la WTA este lunes, mientras que el finalista masculino Daniil Medvedev ascendió al No. 3, el mejor de su carrera, detrás del ganador Novak Djokovic en la lista ATP.

Jennifer Brady, la estadounidense de 25 años que fue subcampeona de Osaka, saltó 11 puestos al No. 13, su primera vez dentro del Top 20.

La carrera histórica de Aslan Karatsev desde la clasificación hasta los cuatro finalistas antes de perder ante el nueve veces campeón del Abierto de Australia, Djokovic, le permitió saltar 72 lugares del 114 al 42. Es el primer hombre en la era profesional en llegar a semifinales en su debut en el cuadro principal de un gran torneo.

A pesar de ganar los dos últimos torneos de Grand Slam en los que participó, Osaka todavía está detrás del No. 1 Ash Barty, quien perdió en los cuartos de final en Melbourne Park, debido a la forma en que las giras de tenis calculan lo que llaman clasificaciones "congeladas" después de la temporada pasada. hiato causado por la pandemia de coronavirus.

Esencialmente, para que la clasificación de los jugadores no se vea afectada si se saltaron eventos como resultado del brote de COVID-19, la WTA otorga crédito por los mejores 16 torneos de alguien desde marzo de 2019.

Barty se tomó casi un año de descanso, por ejemplo, pero todavía tiene sus puntos de ganar el Abierto de Francia de 2019 y llegar a las semifinales del Abierto de Australia de 2020.

Serena Williams escaló cuatro puestos del No. 11 al No. 7 para volver al Top 10 después de llegar a las semifinales en Australia un año después de perder en la tercera ronda allí.

Fue derrotada por Osaka, cuya victoria 6-4, 6-3 sobre Brady en la final del sábado le dio un cuarto campeonato importante, todo en canchas duras: los Abiertos de EE. UU. 2018 y 2010, y los Abiertos de Australia 2019 y 2021.

Después de su título anterior en Melbourne, Osaka se convirtió en la primera tenista de Asia en alcanzar el No. 1 en el ranking femenino o masculino. Nació en Japón de madre japonesa y padre haitiano; se mudaron a los Estados Unidos cuando Osaka tenía 3 años.

Osaka ahora intercambia lugares con Simona Halep, quien pasa del No. 2 al No. 3 después de perder ante Williams en los cuartos de final.

Aryna Sabalenka ahora lidera la clasificación de dobles de la WTA después de emparejarse con Elise Mertens para ganar el título de dobles femenino del Abierto de Australia. Sabalenka es la número 8 en individuales, lo que la convierte en la primera mujer en ser la número 1 en dobles y en el Top 10 en individuales desde Sara Errani en febrero de 2014.

Después de vencer a Medvedev 7-5, 6-2, 6-2 el domingo por su 18º título de Grand Slam, Djokovic tiene la seguridad de permanecer en el No. 1 al menos otras dos semanas, lo que elevará el total de su carrera en ese lugar a 311. Eso significa que romperá el récord ATP de Roger Federer de 310 semanas en la cima de la clasificación.

Rafael Nadal se mantuvo en el número 2 después de perder en los cuartos de final, mientras que la segunda aparición de Medvedev en una final de Grand Slam lo empujó hacia arriba un lugar. Medvedev intercambia lugares con Dominic Thiem, quien cayó al No. 4 después de perder en la cuarta ronda.

No hubo otros cambios en el Top 10 masculino, incluido Roger Federer que permaneció en el No. 5 a pesar de no haber competido en más de un año después de tener dos operaciones de rodilla. Se espera que regrese a la gira el próximo mes.