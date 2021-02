Johnny Cueto y los Gigantes

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

El lanzador Johnny Cueto es parte de la rotación de los Gigantes de San Francisco para el 2021. Junto a él estarán Kevin Gausman, Anthony DesClafari, el zurdo Alex Wood y para el 5to. lugar estarán disputándose Logan Webb y el recién firmado Aaron Sánchez.

A los 35 años de edad (cumplidos el 15 de febrero), Cueto estará en el último tramo de un contrato de 6 años por US$130 millones, firmado en 2016 y que termina precisamente al final de la próxima campaña. Su salario promedio ha sido de US$21 millones por año, y el equipo tiene una opción para el 2022 por US$22 millones, con una compensación de 5 millones si no la ejercen. Buen negocio para Cueto por parte de su agente.

¿Qué beneficios ha dejado Cueto a los Gigantes durante estos 5 años previos?.En 2016, su primer año allí, tuvo marca de 18—5 y 2.79, con 5 juegos completos y 2 blanqueadas. Al año siguiente tuvo 8-8, pero a partir de ahí aparecieron las lesiones,

En 2018 en 9 presentaciones tuvo 3-2, en 2019 en 4 salidas 1-.2 y el año pasado estaba un poco mejor de salud con 12 salidas, marca de 2-3..En los últimos tres años tiene record de 6-7 en 25 juegos, y eso es menos de una campaña completa en aperturas.

Su record de por vida es 128-90 con 3.41 de efectividad pues en su pico, con Cincinnati, estuvo muy bien. En 2012 ganó 19 juegos y en 2014 alcanzó 20 victorias., Incluso luego de dejar Cincinnati, en 2015 estuvo con Kansas City y en la serie mundial ganó uno de los partidos de los futuros campeones, actuó en los 9 innings con una sola carrera, y eso fue grandioso. El ganó el segundo partido de la serie 7 por 1, luego que Edinson Volquez había ganado el primero la noche anterior (el día que había fallecido el padre de Volquez).

Los Gigantes cuentan con un Cueto saludable, a ver si pueden regresar a postemporada, lo cual no logran desde que fueron campeones en 2012 ante Detroit. El manager del equipo ahora es Gabe Kapler, ex de los Filis de Filadelfia.

Por cierto, Felipe Alou se mantiene como asesor en el grupo de operaciones de beisbol.. También figuran en la plana mayor Willie Mays, Barry Bonds, Bruce Bochy y Will Clark.

UN POCO MAS. Entre los pitchers relevistas en el campamento de los Gigantes hay varios dominicanos buscando puesto, los zurdos Wandy Peralta y Jarlin García y el derecho Reyes Moronta.. Peralta ha lanzado para Cincinnati, García para los Marlins y los Gigantes el año pasado, y Reyes, nativo de Santiago, tiene 3 años con dicho club…Por posiciones, ellos proyectan a Joey Bart de receptor,Brandon Belt sigue en la inicial, el colombiano Donovan Solano en segunda, Brandon Crawford en el short y Evan Longoria en tercera..En los jardines,Alex Dickerson, Mauricio Dubón (de Honduras) está señalado para el jardín central habiendo sido short stop y en el bosque derecho Mike Yastrzemski …

DE MLB. : Dice el manager de los Orioles de Baltimore que Cesar Valdez podría estar en rotación y esa es buena noticia para el veterano…¿Recuerdan a Johnny Damon? El antiguo jardinero de Boston y los Yanquis fue arrestado la noche del viernes en estado de ebriedad en una ciudad de Florida, Windermere, condado Orange.... Damon es bien recordado por ambas franquicias… Los Yanquis, por cierto, decidieron permanecer con el jardinero Brett Gardner y lo firmaron por 4 años, un 40% de lo ganado el año pasado. El tema fue que nadie le ofreció y él no quiere retirarse.. Los Yanquis lo tendrán de posible salvavidas y jugador alterno pues ya tienen definidos sus tres jardineros: Clint Frazier, Aaron Hicks y Aaron Judge. ..La firma de Judge perjudica a Miguel Andújar, quien pudiera ser una de las opciones de los jardines, pero me parece que todo se decidirá en el mes de marzo durante los entrenamientos.. Eso incluye la posibilidad de un cambio para el dominicano… El pitcher Domingo Germán trae su expediente de violencia de genero encima, y parece tener mal ambiente en el equipo porque no ha pedido disculpas a sus compañeros.. Eso sucedió en 2019, pero no estuvo con el club la segunda parte ni el año pasado… Ahora deberá hacerlo… Dice el cubano Aroldis Chapman QUE habló con él y le explicó cómo son las cosas..????.Chapman ya pasó por un lío similar… Ian Desmond, de los Rockies de Colorado, anunció ayer que tampoco jugaría en 2021 por motivos personales y de pandemia… Damon, de 35 años, tenia contrato de 5 años por US$70 millones que finaliza esta temporada cuando ganaría 15 millones…. Todd Frazier, antesalista, firmó con los Piratas de Pittsburgh..Mike Lamb, infielder, hizo lo mismo con los Cerveceros de Milwaukee…. Los Cubs firmaron al jardinero Jake Marisnick, y enviaron al dominicano Sergio Alcántara a triple A…..

DE INTERES: Hoy inicia la 42 edición de la vuelta Independencia Nacional de Ciclismo..El evento ha sobrevivido en el tiempo, desde que fue iniciada en 1978…En el Covid 19, ya el mundo tiene más de 200 millones de vacunados, y en Estados Unidos más de 50 millones…Aquí estamos llegando a los 10 mil debido a que todavía las compañías a quienes el gobierno compró no cumplen….Llegaron 50 mil desde la India, unas 30 mil en donación, pero nada de los ingleses o los americanos… Existe una irresponsabilidad mayor de los países ricos, y eso es más que evidente…Pero todo se resolverá, solo hay que poner presión internacional.