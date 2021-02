Indios traen de vuelta a Oliver Pérez

AP

CLEVELAND

La larga odisea de Oliver Pérez en las mayores continúa.

El fiable relevista mexicano llegó el jueves a un acuerdo de ligas menores con los Indios de Cleveland, que lo invitaron al campamento de pretemporada, donde tendrá una oportunidad de quedarse en el bullpen.

Pérez ha pasado las últimas tres campañas con Cleveland, apareciendo en 139 juegos.

El derecho cumplirá 40 años en agosto y no parece perder forma.

“Pienso que una de las cosas que hemos llegado a apreciar de Oliver es que no sólo tiene inteligencia en el montículo. No sólo es capaz de sacar outs, sino que tiene un impacto cuando está en el bullpen con otros jugadores y muestra un gran respeto dentro del clubhouse”, manifestó Chris Antonetti, presidente de operaciones deportivas de los Indios.

“Así, estamos muy emocionados por darle la bienvenida de vuelta a la organización y ver cómo luce el capítulo 2021 en su carrera”.

Pérez tuvo una foja de 1-1 y una efectividad de 2.00 en 21 juegos de la campaña anterior. Ayudó a que los Indios avanzaran a la postemporada con un boleto de comodín.

A lo largo de 18 temporadas, acumula un récord de 73-92 y un promedio de carreras limpias admitidas de 4.35 con los Mets, Piratas, Diamondbacks, Padres, Nacionales, Marineros, Astros e Indios.

Pérez, quien llegó a las Grandes Ligas a los 20 años con San Diego, es el mexicano que más campañas ha disputado en las mayores.

Y aunque no es capaz de lanzar una recta poderosa, se basa en movimientos heterodoxos a la hora de hacer los pitcheos, para confundir a los rivales.