Los más voluminosos pactos en las Mayores

Matt Kelly

San Diego

Otro año, otra histórica extensión de contrato.

Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego sacudieron al mundo del béisbol el miércoles, llegando a un acuerdo para extender el contrato del dominicano por 14 años y US$340 millones, según le aseguró una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. Es el tercer año seguido que una extensión acapara los titulares, luego de la de Mookie Betts y los Dodgers de 12 años la primavera pasada y la de Mike Trout y los Angelinos de 10 años en el 2019. Tanto Betts como Trout habría podido declararse agente libre luego de la temporada del 2020, lo que les daba mucho poder a la hora de negociar. Los Padres, mientras tanto, decidieron que necesitaban asegurar que su superestrella de 22 años se quedara en San Diego por mucho, mucho tiempo.

La extensión de Betts es la más grande que se le ha dado a un jugador en términos de dinero nuevo añadido al actual contrato del jugador, mientras que la de Tatis Jr. es la más larga en cuanto a años. Aquí, les damos un vistazo a las 10 extensiones de contrato más grandes en la historia de las Grandes Ligas.

1) Mookie Betts, Dodgers -- 12 años, US$365 millones Firmada en 2020, termina en el 2032

Los Medias Rojas cambiaron a Betts y al zurdo David Price a los Dodgers en un mega-cambio luego de la temporada 2019, en gran medida porque muchos esperaban que el exjugador Más Valioso de la Liga Americana probara el mercado luego de terminar la campaña 2020 y pusiera en jaque los estándares recientes en la agencia libre impuestos por Bryce Harper y Manny Machado. Pero la directiva de Los Ángeles fue capaz de llegar a un acuerdo histórico con Betts.

2) Mike Trout, Angels -- 10 años, US$360 millones Firmado en 2019, termina en el 2030

Los Angelinos se aseguraron de que el mejor jugador de todo el béisbol – con una carrera que seguramente terminará en el Salón de la Fama – se quedase en el Condado Orange por mucho tiempo. Este contrato se añadió a los dos años y US$66.5 millones que todavía le quedaban en el viejo pacto que Trout había firmado en el 2014, convirtiéndolo así en un acuerdo nuevo de 12 años y US$426.5 millones, el más caro en la historia del deporte profesional de los Estados Unidos en su momento. Trout inmediatamente respondió a la fe de los Angelinos en el 2019 conectando un tope personal de 45 jonrones.

3) Fernando Tatis Jr., Padres -- 14 años, US$340 millones (fuente) Acordada en el 2021, termina en el 2034

Tras una breve pero prometedora temporada de novato en el 2019, Tatis consolidó su estatus de superestrella en ascenso con una electrizante actuación en la campaña 2020, bateando .277/.366/.571 con 17 jonrones en 224 turnos y terminando cuarto en la votación para JMV de la Nacional. Su accionar fue una de las razones más importantes por las que los Padres cortaran su racha de 14 temporadas sin ir a los playoffs. Luego, Tatis siguió brillando en octubre al convertirse en el tercer jugador más joven de la historia con dos cuadrangulares o más en un encuentro de postemporada. Al terminar el 2020, los 39 vuelacercas de Tatis eran la mayor cantidad para un torpedero titular antes de los primeros 150 partidos de su carrera desde 1900.

4) Giancarlo Stanton, Marlins -- 13 años, US$325 millones Firmada en el 2014, termina en el 2028

El béisbol no había visto este tipo de contrato – tanto en términos de duración como de valor total – antes de que Stanton firmara esta extensión después de la campaña del 2014. Sin embargo, Stanton pasará la mayor parte de dicho contrato con los Yankees y no con los Marlins. El cañonero disputó las primeras tres temporadas del convenio con Miami, antes de que el equipo lo enviara a Nueva York en diciembre del 2017, poco después de que fuera reconocido como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Stanton optó por no ejercer la opción que le permitía salirse del convenio.

OTROS ACUERDOS

5) Miguel Cabrera, Tigres -- 8 años, US$248 millones Firmado en el 2014, termina en el 2023

En cierto sentido, la historia se repitió aquí, ya que Dave Dombrowski – el mismo gerente general que le otorgó a Cabrera una extensión de ocho años y US$152.3 millones luego de adquirir al venezolano en un canje en el 2007 – se aseguró de que el toletero permaneciera en Detroit con un contrato de ocho años.

6) Nolan Arenado, Rockies – 7 años, US$234 millones Firmada en el 2019, termina en el 2026

Arenado acordó lo que para entonces representaba un récord, un año y US$26 millones, con Colorado para evitar el arbitraje salarial, pero llegó a un acuerdo para una extensión.