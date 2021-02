Rojas condena conducta de coach destituido por Mets

AP

El mánager de los Mets de Nueva York Luis Rojas condenó la conducta del excoordinador de rendimiento de bateo Ryan Ellis el miércoles, pero negó haber atestiguado jamás el comportamiento inapropiado que derivó en el despido.

Los Mets despidieron a Ellis por acoso sexual. El sitio The Athletic reportó el miércoles que en el verano del 2018 tres empleadas de los Mets se quejaron con la oficina de recursos humanos, al señalar que Ellis, quien en aquel momento era coordinador de bateo de las ligas menores, les había hecho comentarios obscenos en persona y por mensaje de texto.

Ellis, quien fue ascendido a las Grandes Ligas el verano pasado, fue destituido en enero tras una segunda investigación de Nueva York sobre el asunto. Su despido ocurrió poco después de que el club dejó ir al recién contratado gerente general Jared Porter por enviar imágenes y mensajes de texto no solicitados y con contenido sexual explícito a reporteras en 2016, cuando estaba con los Cachorros de Chicago.

El exmánager de los Mets, Mickey Callaway, actual coach de pitcheo de los Angelinos, fue suspendido este mes y está bajo investigación por alegatos de conducta inapropiada hacia varias mujeres que trabajan en medios deportivos.

En un comunicado a The Athletic, Nueva York indicó que investigó y castigó a Ellis en el 2018, pero no lo despidió. El club aseguró que recibió nueva información en enero sobre su comportamiento entre el 2017 y 18 y lo despidió el 22 de enero por “violar las políticas de la empresa y por su incapacidad de cumplir con los estándares de profesionalismo y conducta personal de los Mets”.

“Establecimos nuevas expectativas”, advirtió el dominicano Rojas en el centro de prácticas de primavera en port St. Lucie, Florida. “También hay nuevos canales para reportar casos como este. Ha sido decepcionante. Me apena verlo desde lejos”.

Ellis, exinfielder de ligas menores, fue contratado por los Mets como coach de sucursales en el 2006. Rojas llegó un año después como mánager del equipo de la liga dominicana de verano.

Rojas fue nombrado mánager de los Mets en enero del 2020 después de que Carlos Beltrán fue despedido tras 77 días al frente por su papel en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en el 2017. Ellis se unió al personal de las Grandes Ligas para la campaña abreviada después de que el coach de bateo Chili Davis se dio de baja.

Rojas reconoció la respuesta inmediata del dueño Steven Cohen tras las denuncias contra Porter y Ellis y señaló los nuevos procedimientos que estableció el equipo para que los empleados reporten comportamientos inapropiados.