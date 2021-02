El beisbol es distinto

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Anunciar un evento público con Lionel Messi es motivar a centenares de jóvenes asistir con todo entusiasmo para que le firmen lo que sea, desde un llavero, un balón, una gorra, una camiseta, un zapato, una revista.

Lo mismo corre cuando se trata de Cristiano Ronaldo e incluso Gerard Piqué, el marido de Shakira, o pudieran ser otros de los tantos futbolistas famosos , especialmente del Continente Europeo.

De la NBA, diga usted el nombre de Lebron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden, Stephen Curry o un montón de jugadores de la tierra de gigantes. Dejo fuera a Al Horford, porque Al una vez era simpático, al menos con la prensa dominicana, pero ahora es totalmente apático y si viene al país (si viene), no se deja ver de nadie. Se ha puesto tan “mirar hacia otro lado”, que ni siquiera responde al naciente sistema zoom para entrevistas cordiales sobre su actualidad.

¿Y si aparece un Michael Jordan, de quien dice viene al país a cada rato a jugar golf por el Este, o por Nagua o por Samaná? El desborde sería grandioso, incontenible.

Esos son los señores mejor pagados del negocio, pero no me parece que vaya a suceder lo mismo con la gente del dinero del beisbol MLB. Imaginen ustedes que inviten a un evento con Stephen Strasburg, un tipo que gana US$36 millones por cada temporada, pero que fuera de su ambiente en Washington no llama la atención de nadie.

Lo mismo ocurre con otros tantos nombres: Zack Greinke, ganador de US$32 millones por temporada, un señor seco llamado David Price con US$31 millones, o Clayton Kershaw (US$31millones), Max Scherzer (US$42 millones, y hasta Justin Verlander.

Entre los dominicanos, es posible que haya una buena respuesta para eventos con Mike Trout, David Ortiz,Albert Pujols, y hasta Alex Rodríguez pudiera ser a pesar “de los pesares”..Bueno, Sammy Sosa es super popular, digamos que aquí y allá, y Robinson Canó también lo era entre la población USA, pero no sé qué tipo de actitud tendrán con él ahora los fans luego de dos positivos al dopaje y una suspensión completa por la temporada 2021.

¿Por qué ocurren estas cosas, por qué en unos deportes los más ricos son más populares que en otros? Es evidente que hay un mercadeo mejor manejado, y me luce que arroja buenos dividendos. ¿Qué usted opina? .