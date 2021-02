Hablando de dinero

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Dice la nota que Michael Jordan ha donado 10 millones de dólares para construír dos clínicas en el condado New Hannover, Carolina del Norte. Lo más probable es que este dinero vaya al capítulo de “donaciones” de orden social, y corra como descuento de su próxima declaración de impuestos.

Pero es totalmente válido porque, en lugar de dar ese dinero al fondo del Gobierno USA,lo dona directamente a una obra de caridad de trascendencia pues tendrá un efecto directo en la salud de esa comunidad. Bien hecho.

Dicen que Jordan es una super máquina produciendo dinero, tanto en los tenis que maneja la Nike, como en un montón de negocios colaterales. Eso no es nuevo, lo saben todos, y los organismos que contabilizan las fortunas de los más ricos le calculan más de 2 mil millones de dólares. Es mucho dinero.

¿Y cuánto dinero ganó Jordan en salarios durante su carrera? Dice su registro que sumó US$93 millones, que empezó en 1984-85 con la pequeña suma de 550 mil, pero sus títulos de campeón lo llevaron tan alto que se convirtió en el mejor pagado. En 1996-97 se registra con US$30 millones y al año siguiente otros 33 millones.

¿Y Lebron James, como ha evolucionado, con cuánto empezó? Lebrón, el Rey de su Era, ha disfrutado de una gran época del dinero grande. Inició en 2003-04 con Cleveland Cavaliers con US$4.0 millones, en 2007-08 subió a US$13.0, en 2014-15 elevó a US$20 millones, y los dos últimos años con los Lakers anda por los US$37 millones por año. Totaliza US$347 millones en salario, pero tiene muchas inversiones y le señalan con más de US$500 millones.

¿Cómo se relaciona esto con los ídolos de los otros deportes? Tendría que consultar a un especialista, pero me luce que estos señores solo pueden ser comparados con los fenómenos del futbol de estos tiempos, Messi y Cristiano Ronaldo. Porque ellos han podido beneficiarse no solo de su gran talento en la cancha y un mercadeo profundo de la NBA y la FIFA.

Como Jordan, que se coló hacia el gran público vía sus famosos tenis, por iniciativa de la Nike, una marca mundial que ha capitalizado su figura en grandes proporciones económicas “tenis Air Jordan”. Estos son casos excepcionales., tanto en basket como en futbol.

DE INTERES: Bartolo Colón continuará su carrera con los Acereros de Monclova, el equipo mexicano con el cual no pudo actuar el año pasado por el Covid19.. Dicen que Bartolo es un “necio”, pero hay que dejarlo que siga en eso, es una atracción, y lo mantendrán en roster mientras haga outs y la efectividad esté por de bajo de 4.00.. Veremos, también, a cuántas millas viene su recta…. Este mediodía hay un show en la alcaldía de Santiago con las Aguilas y Abel Martínez… Las Aguilas y varios jugadores serán declarados hijos distinguidos de la ciudad… Abel aprovechará para reiterar la solicitud de que la Serie del Caribe 2022 sea montada allí, pero Lidom no está en eso… No olviden que en esas decisiones primera no prima no solo lo deportivo , también se hace un buen negocio, y muchos son los beneficiados, en dólares.. Es decir que la competencia también es comercial, para Santo Domingo y para Santiago… Los Yanquis añadieron al receptor Robinson Chirinos a su plantel… En los entrenamientos pudiera suceder cualquier cambio de jugadores dominicanos, y eso incluye a Gary Sánchez, Miguel Andújar y algunos de los pitchers…Oakland firmó a su lanzador Mike Fiers,…Barry Larkin se incorpora al cuerpo de comentaristas de los Rojos de Cincinnati, y esa es buena noticia…Lalo Gómez regresa con su Meta Deportiva a partir del 1ro. de marzo, de 5 a 6 de la tarde, por CDN Deportess,…Con él estarán Americo Celado y Eduardo Peguero, más El Peloterito (Luis Crusiel)… Exitos..