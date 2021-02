Serena elimina a Halep, jugará contra Osaka en semis

AP

MELBOURNE, Australia

Pese a la bien que empezó jugando su partido de cuartos de final del Abierto de Australia, Serena Williams se encontró de pronto en problemas en el segundo set.

Tras un error contra la segunda cabeza de serie, Simona Halep -que ganó la última vez que se enfrentaron-, Williams señaló a las cuerdas de su raqueta y frunció el ceño, como dejando claro que no había sido culpa suya. Después de otro desliz, miró a sus invitados en la grada como preguntando qué ocurría.

Las complicaciones no duraron mucho. Williams ganó los últimos cinco juegos y ganó el martes a Halep 6-3, 6-3 para volver a semifinales en Melbourne Park por primera vez desde que ganó el torneo en 2017.

Williams se enfrentará a Naomi Osaka, que hilvanó su 19na victoria al imponerse 6-2, 6-2 a Hsieh Su-wei.

Osaka, tercera favorita, alcanzó los 196 km/h (122 mph) con su servicio ante Hsieh. Consiguió siete ases, perdió apenas dos puntos con su primer saque y nunca le rompieron el servicio.

La racha ganadora de Osaka incluye el título del U.S. Open en septiembre para ganar su tercer Grand Slam. Además, también incluye su triunfo en cuarta ronda de la semana pasada, cuando levantó dos puntos para partido en contra y ganó los últimos cuatro juegos para derrotar a Garbiñe Muguruza.

La japonesa nunca ha perdido en cuatro apariciones en cuartos de final de Grand Slam, incluyendo su triunfo en camino al título del Abierto de Australia en 2019.

En el cuadro masculino, Aslan Karatsev llegó a Australia para estrenarse en el cuadro central de un Grand Slam, y se irá con un pequeño hito histórico.

El ruso, 114to de la tabla y procedente de la clasificación, se convirtió en el primer hombre de la era del tenis profesional que llega a semifinales en su debut en un Grand Slam, al derrotar 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 el martes al 18vo cabeza de serie, Grigor Dimitrov.

Dimitrov, que pidió un tiempo para asistencia médica durante el encuentro, apenas podía sacar al final del encuentro, y abandonó la cancha con problemas para caminar.

Karatsev se enfrentará o bien al defensor del título, Novak Djokovic, o a Alexander Zverev. Los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev disputarán un partido de cuartos de final en el otro lado del cuadro, de modo que habrá dos rusos en las semifinales de Melbourne Park.