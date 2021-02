Jokic lidera la victoria 122-105 de Nuggets ante Lakers

AP

DENVER

La imagen de Anthony Davis cojeando para salir de la cancha fue difícil de superar para los Lakers de Los Ángeles.

No llegaron a recuperarse.

Nikola Jokic registró su sexto triple doble de la temporada y los Nuggets de Denver derrotaron el domingo 122-105 a los Lakers en un juego del que Davis salió cojeando de la pista pareció empeorar de sus problemas en el tendón de Aquiles derecho.

Una vez salió de la cancha en la primera mitad, los Nuggets convirtieron un partido ajustado en un paseo.

Ahora, lo único en lo que piensan los Lakers es en el resultado de la resonancia que se hará Davis el lunes por lo que el equipo describió como un esguince.

“No quiero jugármela con esta clase de lesión”, dijo Davis. “Sólo intento determinar el mejor camino”.

La atención se centraba en el duelo entre Jokic y LeBron James, que están entre los favoritos al puesto de Jugador Más Valioso de la liga. Jokic terminó con 23 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. James aportó 22 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, pero los Lakers vieron acabarse su seguidilla de siete victorias.

Jokic atribuyó su buena noche a una nueva actitud.

“Si tengo vía libre, disparo”, dijo Jokic. “Si veo a alguien que viene, simplemente paso el balón. No le doy vueltas a nada”.

Los Ángeles no volvió a centrarse en el juego después de que Davis fuera cojeando hasta el vestuario. Se llevó un golpe cuando intentó rodear a Jokic, 2:39 minutos antes del descanso.

Davis cojeó hasta la línea de tiros libres, encestó los dos y después salió de la cancha, tras aportar 15 puntos y cuatro rebotes en 14 minutos de juego.

Davis era duda antes de comenzar el juego por lo que se describió como tendinosis en el tendón de Aquiles derecho. Se perdió dos juegos por ese problema antes de regresar en una victoria ante Memphis el viernes.

Jamal Murray anotó 25 puntos para Denver en su tercera victoria seguida. Zeke Nnaji sumó 16 puntos y el argentino Facundo Campazzo anotó 15.