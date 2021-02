Previniendo el futuro

Héctor J. Cruz

Al firmar al lanzador Trevor Bauer, los Dodgers de Los Angeles se toman una medicina preventiva para los próximos años. Porque precisamente su pacto de 3 temporadas por la exuberante suma de US$102.0 millones está relacionado con los demás miembros de su rotación, que lideran Clayton Kershaw, futuro inmortal , y Walker Buehler y David Price..

Bauer ha fortalecido su carrera en los últimos tiempos convirtiéndose en un ponchador terrible, alcanzando cifras como 10.9/9 innings en 2019 y 12.3/9 en la pequeña campaña del 2020. El fue ganador del premio Cy Young en 2020, que ahora se calcula por “ proporciones”establecidas por las nuevas estadísticas, no precisamente por los números tradicionales.

En 2020 apenas tuvo 5 victorias, 4 derrotas, 1.73 de efectividad, pero la Sabermetría dijo que fue el mejor. Y le dieron el premio en la Nacional. Por ello ganará algo más de US$33 millones de dólares por cada una de las 3 próximas temporadas..aunque usted no lo crea.

Kershaw también anda por esos rumbos, pero ese señor ya tiene números de Excelencia hace mucho rato. En 2019, en año completo, tuvo 16-5 y 3.03 y cuenta con 32 años de edad.. A él le darán una extensión muy pronto, o lo dejarán ir a la agencia libre al final del 2021, lo cual arroja dudas. Su marca de por vida está en 175-76, efectividad de 2.43, ha ganado 5 lideratos de efectividad y 3 Cy Young. Excepcional.

Walker Buehler, de 26 años, todavía es muy joven y lo mejor de su potencial está por delante. Ha endurecido su pitcheo de recta y puede desafiar y ponchar. En un inning de la pasada postemporada hizo 10 strikes corridos y ponchó los 3. Solo un foul le dieron. En 2019 su marca fue de 14-4 y 3.26, y de por vida tiene 24-9 con 3.15.. En 2020 solo lanzó 8 partidos por molestias físicas.. Está firmado por 2 años y US$8.0 millones, 2021-22.

Luego de ellos están el mexicano Julio Urías, que todavía no arranca, pero puede hacerlo en cualquier momento pues apenas está en los 20 años..También Dustin May y Tom Gonsolin, ambos en desarrollo.

Los Dodgers han ganado la División Oeste los últimos 8 años, meten algo más de 3 millones de fanáticos en su estadio (menos 2020 y ya veremos en 2021). En el terreno, seguirán siendo los verdaderos duros de matar.

ALGO MAS: Los Dodgers despejaron el camino de la tercera base al firmar a Justin Turner por dos años y US$34.0 millones.,. Unos buenos cheles para el “Colorao”… Solo dos nombres de dominicanos aparecen en el roster de 40 de los Dodgers, los lanzadores Edwin Uceta y Dennis Santana. Ninguno tiene trabajo asegurado.. Los Dodgers han estado presentes en series mundiales en 2017, 2018 y 2021…Finalmente ganaron el año pasado luego de 32 años en blanco

… El zurdo David Price tiene contrato de 7 años por US$217 millones, el cual finaliza luego del 2022… El llegó a los Dodgers procedente de Boston el año pasado, pero prefirió no actuar por motivos del Covid19….

DE MLB: En los últimos días, Nomar Mazara firmó con los Tigres de Detroit por US$1.7 millones…El año pasado jugó con los Medias Blancas de Chicago… Boston firmó al venezolano Marwin González, quien puede jugar infield y los jardines..Eso significa más competencia para Franchy Cordero en los jardines… Tampa firmó al zurdo Rich Hill, ex Dodger, y al derecho Colin McHugh, mientras Seattle hizo lo mismo con el zurdo James Paxton… El Salón de la Fama de Cooperstown anunció qe no hará ceremonia abierta este año, con el gran público que se da cita allí… Será cerrada, con poca gente..Ellos cancelaron completo en 2020 por la pandemia, y no hubo electos para el 2021.. Serán instalados los elegidos en enero 2020,Derek Jeter, Larry Walker, Tedd Simmons y el abogado Marvin Miller (f), ex director del sindicato de peloteros…Dawell Lugo, liceísta y ex Tigres de Detroit, jugará en la liga mexicana este año. Firmó con Los Mariachis, nuevo club ubicado en Guadalajara….

DEL LICEY: Avanza el tiempo, y la directiva del Licey todavía no anuncia su nuevo gerente luego de hacer unas 10 entrevistas. Ellos dirán que solo los medios tienen prisa, y pudieran tener razón..Pero, cada quien hace su trabajo, ellos eligen, nosotros anunciamos y comentamos..¿O no es así?..Pregunté a un directivo azul quien tiene la preferencia entre Rafael Pérez y Audo Vicente y me dijo que los votos están divididos..Pero, me añadió que la mayoría iría por Rafael, un ex pelotero profesional que dirigió dos periódos la oficina de MlB en Santo Domingo, y quien también laboró por largos años con los Mets de Nueva York en asignaciones especiales..Esperemos hoy, si lo anuncian..