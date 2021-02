La Academia Santa Fe se actualiza ante la pandemia

Ramón Rodríguez

Santo Domingo, RD

En estos tiempos de Pandemia los niños y adolescentes necesitan de un espacio que les ayude a aliviar y superar el stress que por muchos meses ha producido la pandemia del coronavirus.

La Academia Santa Fe Fútbol Club es uno de esos espacios con las condiciones adecuadas, conforme con los protocolos exigidos por las autoridades de Salud Pública.

Fue abierta nueva vez desde el martes de la semana pasada, luego que el Gobierno autorizara reabrir las actividades deportivas cumpliendo los protocolos de lugar. De lunes a viernes, las labores se desarrollan de tres de la tarde a siete de la noche y los sábados y domingos inician a las ocho hasta las doce del medio día.

“La actividad física les hace mucha falta a los niños”, dice Alexis Pión, ejecutivo de la Academia Santa Fe Fútbol Club donde hay unos 40 niños y adolescentes con los que trabajan con un calificado personal técnico.

Desde el pasado martes las instalaciones de la citada academia han estado abiertas cumpliendo con los protocolos.

“Higienizamos todos los días las diferentes áreas de la academia para garantizar que los muchachos y el personal técnico y administrativo no sea afectado. Nadie ha resultado positivo hasta el momento”, insistió Pión quien habla de la seguridad y confianza que pueden tener los padres al llevar a sus hijos. “Cumplimos con todos los protocolos”, reitera.

Facilidades

La academia tiene una bomba de vapor para higienizar todas las áreas, además de dispensadores con gel dispuestos en las diferentes dependencias del complejo. También tienen termómetros electrónicos y digitales, mascarillas para aquellos que no la tengan o se le haya deteriorado. “El uso de mascarilla solo no se permiten cuando están en entrenamiento”, aclara Pión, porque no está permitido.

En el campo de fútbol de 6,380 metros cuadrados entrenan unos 40 niños de entre 6 y 18 años, orientados por siete calificados técnicos. Otro grupo de niños de entre 2 y 5 años tienen una cancha aparte con juegos diversos, incluyendo columpio, atendidos por dos entrenadores, incluyendo un sicólogo, y un profesor de educación física.

El gimnasio de la Academia Santa Fe Fútbol Club tiene un gimnasio de 130 metros cuadrados y por la situación del Covid-19 está limitado su acceso a grupos de sólo diez personas con sus mascarillas.

Como medida precautoria en las gradas se cumple el distanciamiento, en tanto que en los vestidores son utilizados por grupos de a 4 personas, lo mismo que las duchas.

La seguridad

Pondera el sistema de seguridad de todo el complejo que es totalmente cerrado, dotado con 24 cámaras y personal calificado.

Pión hizo un llamado a los padres de los niños y adolescentes a que confíen en las facilidades que ofrece la academia.

La academia tiene un área de preparación física y evaluación, que funciona como una clínica de fisioterapia por cualquier emergencia que se presente, donde tres médicos ofrecen sus servicios especializados en fisioterapia. “Ahí se dan primeros auxilios en caso necesario”, informa Pión quien llama a los padres a usar esas facilidades para que los niños puedan “relajarse”.

Igualmente, se ofrecen no menos de tres charlas semanales de sicología deportiva y nutrición para ayudar a los usuarios de la academia a superar el stress emocional que produce la situación del coronavirus.