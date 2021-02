Spieth da otro paso y lidera en Pebble Beach

AP

PEBBLE BEACH, California, EE.UU.

Jordan Spieth realizó un tremendo tiro de salida y lo colocó perfectamente, lo cual derivó en un birdie. Estrelló en un árbol un disparo con una madera 3, pero la pelota rebotó hacia el fairway, preparando la escena para otro birdie.

Ya sea con buen golf o golpes de suerte, Spieth se siente mejor acerca de su juego en el torneo de Pebble Beach. El viernes, entregó una tarjeta de 67 golpes, cinco debajo del par en el campo Spyglass Hill.

Y de cara a las rondas del fin de semana, tomó una ventaja de un golpe sobre Daniel Berger.

“Me gusta cómo están las cosas”, expresó Spieth.

No sólo se refería a ver su nombre en la parte más alta de la tabla de marcadores por segunda semana consecutiva.

Spieth no gana desde 2017, cuando conquistó el Abierto Británico en Royal Birkdale. No está seguro de si está dando pasos pequeños o grandes para mejorar.

Berger se anotó una ronda de 66 golpes en el campo de Pebble Beach, en un día soleado y con la brisa que llegaba desde el Pacífico.

Henrik Norlander entregó una tarjeta de 70 golpes, para colocarse a dos de la cima.