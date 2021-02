La carrera de Pedro González (4)

Mario Emilio Guerrero

Durante los primeros años en las ligas menores, Pedro González entabló una gran amistad con el torpedero Tom Tresh, quien le ayudó en el aprendizaje del inglés. Pedro solía cargar un diccionario de inglés y en los tiempos libres practicaba frases en ese idioma con Tresh. Tras su gran actuación de 1960 en clase A, González fue invitado al campo de entrenamientos de los Yankees al año siguiente, pues ya era considerado un novato cotizado. Finalmente lo ascendieron a triple A y jugó en la International League con el equipo Richmond Virginians. En 1961 Pedro tuvo nuevamente un lento comienzo, que achacó al frío clima imperante en los primeros meses de temporada. Para el 4 de mayo presentaba promedio de .227 y aunque mejoró, terminó bateando .266, tras conectar 88 hits en 331 turnos, incluyendo 14 dobles, 4 triples y 3 jonrones, con 17 bases robadas, 38 carreras remolcadas y 35 anotadas. La actuación decepcionó a directivos de la franquicia, que consideraron que no estuvo a la altura de su potencial. Algunos atribuyeron ese bajo rendimiento al “tratamiento de fenómeno” que recibió mientras estuvo con los Yankees en la primavera, lo que hizo que el jugador se esforzara más de la cuenta y fracasara. Pedro se defendió diciendo que su baja producción se debió a las lesiones. “Estaba lastimado, nunca me había pasado algo así. Me lesioné un pie, me golpearon en una mano con un lanzamiento y me lastimé un hombro, estuve mucho tiempo fuera de juego. Sólo pude jugar100 partidos”, declaró a la prensa. Agregó que “además, estaba agobiado por la soledad. Pero ahora será diferente, pues me casé durante el invierno, tendré compañía”. De acuerdo con el reporte de los scouts, González estaba haciendo swings muy fuertes, halando la pelota todo el tiempo y desarrolló el hábito de tratar de pescar curvas pronunciadas. A pesar de todo, Pedro fue incluido por los Yankees en su roster de 40 jugadores para protegerlo con miras al draft de finales de noviembre. Además, por segundo año consecutivo fue invitado a los entrenamientos del equipo grande en 1962, aunque finalmente fue asignado nuevamente a triple A. En las practicas, su compañero Tom Tresh declaró, “espero que tenga una buena actuación. Pedro es mucho mejor que lo que enseño en Richmond la temporada pasada”.