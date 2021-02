Pensamientos de Juan Puello

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Al final de la Serie del Caribe 2020, el abogado Juan Puello Herrera ha estado de moda por varios motivos . Es el Comisionado de beisbol del Caribe (es decir el Presidente de la Confederación o el Jefe del montaje de este evento). Actualmente, la Confederación aglutina las ligas de Venezuela, México, Puerto Rico y Dominicana , y actúan como invitados Panamá y Colombia).

Veamos algunos misceláneos alrededor de su figura y este evento que cada año se celebra entre enero y febrero. (Ahora metieron el tema que hay que finalizar más temprano para que no coincida con una cuestión de los americanos que demoninan SuperBowl o Super Tazón).

.- Puello tiene 30 años en el puesto, pero me dice que no ha perdido entusiasmo. Hace dos años estuvo a punto de ser sustituído por una iniciativa de varias ligas, incluyendo la Lidom . Al final, Juan Francisco movió fichas con sus aliados y lo reeligieron por cuatro años más., Se dijo en principio que solo estaría en el puesto otros dos años, pero no h sido asi.

En el curso de la pasada Serie, Puello “soltó” la prenda de que está preparando un proyecto para que el evento se celebre en el mes de diciembre. En principio parece un absurdo, debido a que en dicho período se celebran todos los torneos. El dice que sería con los campeones del torneo anterior, y que está en preparación para presentar edl tema, que luce improbable.

.- Puello se inclina por rechazar la posibilidad de una sede compartida . Dice que han tenido malas experiencias, y que en el 2022 Santo Domingo no podría dividir los juegos entre la capital y Santiago. El alcalde de dicha ciudad la quiere enteramente para allí.

.- Puello tiene un lío con Quilvio Hernández, presidente de las Aguilas, quien declaró en Palacio que la serie es deficitaria (al menos para las Aguilas). Sucede que los aportes de 110 mil dólares por clubes que hace la Confederación no alcanzan, y de ahí el déficit. Del clásico caribeño, parece que el único ganador económico es Lidom y las otras ligas.

.- El martes, en Palacio, Puello no fue llamado a la ”línea presidencia]”, lo dejaron sentado con el “público”, y cuando se dio cuenta de ello se marchó antes de empezar. El no admite eso públicamente, pero lo hizo.

DE MLB: El jardinero Franchy Cordero fue adquirido ayer por los Medias Rojas de Boston, en el cambio que envió a Andrew Benintendi a los Reales de Kansas City.. Cordero , de 26 años de edad, tendrá una nueva oportunidad de colarse en las mayores. El estuvo rondando un par de años cuando pertenecía a los Padres de San Diego. Pero , el joven de 6 pies 3 pulgadas, tiene la ventaja de su edad y el hecho de que Boston tiene pocos jardineros para los entrenamientos..Solo están fijos Alex Verdugo en el left y Hunter Renfroe en el derecho, con la posibilidad de J.D. Martínez, quien es el designado.. Sin embargo, Boston no ha firmado aún a Jackie Bradley Jr., quien está en la agencia libre … La mayor cantidad de turnos para Cordero ha sido de 139 en 2018, cuando tuvo promedio de .237… En 284 turnos totales ha tenido 110 ponches, una proporción muy alta… Benintendi sale de Boston por vez primera en sus 5 años de liga mayor. Con Kansas ganará US$2.6 millones…El infielder Marco Hernández firmó ayer pacto condicionado con los Medias Blancas de chicago.. Marco pertenecía antes a Boston…. Los entrenamientos de primavera se abren el próximo miércoles 16 en unos diez campos de Florida y Arizona… Primero llegarán cátchers y lanzadores, luego el resto.