Trae Young, multado con $20 mil dólares por protesta a juez de juego

El escolta de los Atlanta Hawks, Trae Young, recibió una multa de $20.000 dólares por "lenguaje inapropiado hacia un oficial del juego", anunció la NBA el jueves.

El incidente ocurrió en la posesión final de la derrota de los Hawks 118-117 ante los Dallas Mavericks el miércoles en el American Airlines Center.

Young había sido derribado al suelo mientras hacía una pantalla sobre el pívot de los Mavs, Willie Cauley-Stein con 4.7 segundos restantes, lo que le impidió recibir el balón como se diseñó la jugada.

Después de que el difícil intento de Danilo Gallinari no prosperó y pegó en el aro, Young se dirigió hacia el árbitro Josh Tiven para protestar la jugada.

Tiven, el jefe de equipo, le dijo a un reportero de grupo después del juego que el contacto de Cauley-Stein fue "considerado incidental", por lo que no hizo sonar su silbato. Tiven dijo que el equipo de árbitros llegó a la misma conclusión después de revisar el video de la jugada posterior al juego.

La NBA dijo el jueves que "la jugada que Young impugnó fue correctamente declarada no-call".

"Según las reglas de juego, Willie Cauley-Stein de Dallas tenía derecho a un paso normal en una pantalla desde atrás, que tomó, y que llevó a un contacto incidental y legal entre Cauley-Stein y Young", dijo la Liga.

Young tuvo 25 puntos y 15 asistencias en la derrota.

"No me voy a alejar de la pelota cuando quedan cuatro segundos y estamos tratando de ganar el juego", dijo. "No me voy a caer sólo para perder al final. Esa es la parte más frustrante. No tener la oportunidad de hacer una jugada al final es realmente frustrante".