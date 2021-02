Sevilla le amarga el partido 900 a Lionel Messi

AP

MADRID

En su partido número 900, Lionel Messi no encontró respuestas ante el Sevilla.

El astro argentino tuvo una actuación discreta al alcanzar el hito ante el equipo frente al que más ha anotado en su carrera. Sevilla derrotó el miércoles 2-0 a Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Messi ha marcado más goles frente al Sevilla que ante cualquier otro conjunto —37 en 41 partidos. Sin embargo, desperdició un par de oportunidades y el conjunto hispalense hilvanó su octava victoria en las distintas competiciones.

Jules Koundé anotó en el primer tiempo e Ivan Rakitic, exvolante del Barça, hizo la segunda diana cerca del final.

La vuelta se realizará el 27 de febrero en el Camp Nou.

Este jueves, Athletic Bilbao recibe a Levante en la ida de la otra semifinal.

“Creo que este Barça en casa es capaz de cualquier cosa”, confió el técnico Ronald Koeman.

Sevilla y Barcelona llegaron a la ronda de los cuatro mejores como los equipos más enrachados en España. El club catalán venía de ganar seis duelos consecutivos en las distintas competiciones.

Los dos conjuntos disputaron la final de la Copa del Rey en 2016 y 2018. Barcelona se impuso en ambas ocasiones.

El Barça busca llegar a su novena final en 11 años. Arribó a semifinales nueve veces consecutivas, antes de que el Athletic lo eliminara en cuartos la campaña anterior.

Barcelona tuvo la posesión del esférico pero evidenció problemas para generar oportunidades significativas en el estadio Sánchez-Pizjuán. El arquero Bono detuvo los pocos disparos que le hicieron.

El club andaluz amenazó constantemente en los contragolpes, especialmente después de abrir el marcador en la primera mitad.

“Es un resultado en contra, está claro. El Sevilla se lleva demasiado premio”, sentenció Koeman. “Yo he visto a un Barça que ha jugado bien, que ha creado la primera gran oportunidad antes del 1-0”.

Messi cumplió su aparición número 758 con el Barcelona, sumándolas a las 142 que ha tenido con la selección de Argentina. En el encuentro, comandó el ataque, pero no pudo capitalizar sus oportunidades, incluida una a los 11 minutos, cuando quedó mano a mano con Bono.

Estuvo cerca de anotar mediante un tiro libre en los descuentos, pero Bono evitó de nuevo el tanto.

Messi había recibido descanso el domingo, en un partido de La Liga española frente al Real Betis, en el que sólo ingresó en la cancha para el segundo tiempo, encabezando la remontada para darle el triunfo al Barcelona.

Koundé dio a Sevilla la ventaja a los 25 minutos, con una buena conducción y un caño ante el zaguero Samuel Umtiti, antes de definir dentro del área.

Rakitic aseguró el triunfo a los 85 en una contra. Venció al arquero Marc-André ter Stegen con un tiro alto.

El mediocampista croata no festejó el tanto ante su equipo anterior.

Koeman careció de tres jugadores por lesiones: Martin Braithwaite, Sergiño Dest y Miralem Pjanic. El estratega del Sevilla, Julen Lopetegui, no contó con el argentino Lucas Ocampos ni con Jesús Navas, también por dolencias.

“Estamos en el descanso de una eliminatoria. Queda lo más complicado”, advirtió Lopetegui.