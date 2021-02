Pulsera Kinexon 0 “zona salvada”

Héctor J. Cruz

Se pone de moda la pulsera Kinexon, cuyo uso obligatorio ha sido dispuesto por las Grandes Ligas para la temporada 2021, incluídos los entrenamientos que empiezan el próximo miércoles 17. ¿Y qué es ese dispositivo? Qué hace, en qué contribuye a salvarnos del coronavirus? Lean lo siguiente, extraído de un comunicado de prensa de la empresa alemana del mismo nombre:

“A medida que la propagación del coronavirus disminuye, las empresas de todo el mundo están buscando formas de reanudar las operaciones comerciales de manera segura. Adherirse a las pautas de distancia física mínima entre los empleados desempeña un papel fundamental. Para que esto sea posible, KINEXON, líder mundial en localización de alta precisión en tiempo real, lanza una solución innovadora: KINEXON SafeZone. El elemento central es una pulsera que advierte activamente al usuario en cuanto se ve comprometida la distancia física mínima con otra persona. Con un software opcional, las empresas también pueden rastrear las cadenas de infección y tomar medidas estratégicas”.. ¿Se entiende el cfaso?.

LA PELOTA: El amigo Ricardo González García escribe cosas de interés:

“Conversaba con Mario Emilio Guerrero que el monopolio de las franquicias en cuanto a Coronas desaparece en los últimos 10 años, El Draff de novatos puede incidir, pero a mi opinión los equipos del interior del país ponen mas énfasis en lograr el triunfo, los capitaleños durmiendo en sus laureles, los dirigentes o directivos de esos clubes se mantienen activos todo el torneo, diferente a décadas anteriores cuando los directivos de Licey y Escogido se mantenían siempre. Mejor así, todas las fanaticadas regionales pueden disfrutar de la victoria, pero quienes están durmiendo que despierten y respeten sus fanaticadas y sus equipos.”

COOPERSTOWN: El inmortal del beisbol Luis-´Piñao-Ortiz, escribe sobre el boricua Orlando-Peruchin_Cepeda:

“En tu columna de este miércoles te refieres a Orlando Cepeda y su inclusión en Cooperstown.

Siempre critiqué y todavía por igual su exaltación, hoy en día lo meten de nuevo en las boletas y muy difícil que pase del 20%..Sus números no llegan ni de asomos, fue de mal gusto la escogencia por parte de los escritores del momento..Y el motivo de que los veteranos ya no escojan fue uno de esos…Tienen sentimientos porque fueron sus compañeros y no debe ser así, sin mencionar sus asuntos penales y contrabando de marihuana en un viaje desde Colombia.. Pero, Cepeda se coló y otros con méritos dando tumbos por ahí todavía”.

DE MLB: Johan Quezada es un joven lanzador dominicano, que fue noticia ayer porque fue adquirido por los Cardenales de San Luis procedente de Filis de Filadelfia. ¿Y quién es él? Quezada llama la atención por su estatura de 6.8 pies, incluso algunas páginas de internet le ponen 6.9..¿Será el dominicano más alto entre los pitchers de la historia?.. El lanzó en 2020 3 partidos con los Marlins, luego fue colocado en waivers y reclamado por Filadelfia… Fue firmado en 2013, así que tiene mucha experiencia…. Entre los capítulos aprobados por MLB para esta campaña estarán de regreso dos reglas nuevas, que nacieron con el Covid19: 1) los doble juegos serán a 7 entradas, y 2) los extra innings tendrán un hombre en segunda a partir del décimo inning, es decir de una vez… Clayton Kershaw comentó, el año pasado, “que eso no es beisbol” y deberían eliminarlo, pero ahí está la regla, que beneficia a todos y busca impedir los juegos super largos..Eso , mientras dure la pandemia, imagino yo…Los Estados Unidos ya tienen vacunados unos 40 millones de personas, pero llevará meses aplicarla a unas 200 millones de adultos, y en dosis doble..Aqui todavía no hemos recibido la primera, porque las grandes potencias no tienen interés en apoyar a los países pobres a eliminar el virus…¿No me creen?... Además, ya se cuela la información de que cada estado permitirá el ingreso de fanáticos cuando arranque la campaña el 1ro. de abril, dependiendo de la situación de cada quien..El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que en principio vislumbra un 10% para estadios deportivos techados, pero en beisbol ninguno de los dos de Nueva york tiene techo..¿Y entonces?... En movimientos de ayer, el venezolano Renato Núñez firmó con los Tigres de Detroit pacto de liga menor, igualmente Jeff Lawrie con Oakland, y Mike Foltynewicz con los Vigilantes de Texas…. Los Yanquis consiguieron al relevista Darren O”Day, procedente de la agencia libre.

DE INTERES.: Finalizada la Serie del Caribe, queda el dato de que las Aguilas suman 71 victorias por 70 del Licey, aunque la diferencia de títulos favorece a los azules, 10-6… El gerente aguilucho, Angel Ovalles, se fue delante de todos y anunció a Yuneski Maya como su “primer refuerzo” del próximo torneo..Maya debería nacionalizarse , aunque no sabemos cuánto tiempo más estará lanzando por aquello de que cruzó de los 40…