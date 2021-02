Gobernador de New York autoriza a grandes instalaciones a recibir público

ESPN

NUEVA YORK

El gobernador de New York, Andrew Cuomo, anunció este miércoles que las grandes instalaciones deportivas de todo el estado, con una capacidad de 10.000 personas o más, pueden reabrir al 10% de su capacidad.

Los Brooklyn Nets han sido aprobados para permitir que los fanáticos regresen al Barclays Center a partir del 23 de febrero contra los Sacramento Kings, a la espera de la aprobación de la NBA.

Cuomo dijo que de acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de New York, cualquier persona que planee asistir debe devolver una prueba COVID-19 negativa dentro de las 72 horas posteriores al juego. En los juegos, se requerirá cubrirse la cara, junto con controles de temperatura. También es obligatorio que se asignen asientos socialmente distanciados.

Los New York Islanders emitieron un comunicado diciendo que el anuncio era "emocionante" y que esperan tener a los fanáticos de regreso en Nassau Coliseum "lo antes posible".

Otros lugares deportivos afectados por el anuncio incluyen el Yankee Stadium, Citi Field (New York Mets), Madison Square Garden (New York Knicks, New York Rangers), Carrier Dome en Syracuse, Belmont Park, KeyBank Center en Buffalo (Buffalo Sabres), y el hipódromo de Saratoga.

Cuomo dijo que el "éxito incomparable" de los Buffalo Bills con 7.000 fanáticos en los juegos durante los playoffs de la NFL motivó la decisión de reabrir.

Los Nets serían el duodécimo equipo de la NBA en permitir a los fanáticos en las arenas junto con los Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Phoenix Suns y Utah Jazz.

Cuomo dijo que cualquier otra organización deportiva que desee tener fanáticos en los juegos, incluidos béisbol, hockey, fútbol y fútbol americano, primero debe tener sus planes aprobados por el estado. Estos estadios y arenas también son elegibles para ser utilizados como lugares para conciertos o espectáculos, en espera de la aprobación del estado.

Cuomo tuiteó que el total de hospitalizaciones por COVID-19 en New York fue de 7.593 y que de las 176.750 pruebas reportadas el martes, 7.101 fueron positivas (4.02%).