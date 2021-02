Real Madrid vence a Getafe y se acerca al Atleti

AP

MADRID

La combinación francesa de Karim Benzema y Ferland Mendy sacó la cara en momentos de apuro para que un Real Madrid diezmado por las lesiones mantuviera vivos los anhelos de pelear por La Liga de España.

El dúo galo marcó un par de dianas en un lapso de seis minutos, y condujo el martes al conjunto blanco hacia la victoria por 2-0 sobre el Getafe, en un duelo pendiente por la primera jornada, con el que los merengues reclamaron en solitario la segunda posición.

Benzema rompió el cero con un vistoso cabezazo en el área, después de un centro del brasileño Vinícius Júnior a los 60. Mendy aseguró el triunfo al mandar a las redes un pase rasante de Marcelo a los 66.

La victoria deja al vigente campeón de España con 46 unidades, cinco menos con respecto al Atlético de Madrid, al que le restan un par de compromisos pendientes. Ahora el Madrid tiene tres puntos de ventaja respecto del Barcelona, al que le falta celebrar un duelo de las primeras fechas.

“Hoy hicimos un partido muy importante”, dijo Benzema. “Nosotros estamos en nuestra liga, en nuestro camino y vamos a continuar cada partido, porque faltan muchos hasta el final”.

El estratega Zinedine Zidane pasó apuros para completar la convocatoria al no contar con el capitán Sergio Ramos, Álvaro Odriozola, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, el uruguayo Federico Valverde, el alemán Toni Kross, el belga Eden Hazard ni los brasileños Militao y Rodrygo.

El Madrid echó mano de su filial del Castilla al convocar a Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Antonio Blanco y Marvin, este último fue contemplado como titular.

“Es una buena victoria, son dos consecutivas. Lo necesitábamos. Además, con muchas bajas. Hay que seguir como ahora”, valoró el francés Zidane

A pesar de las bajas los anfitriones dominaron, pero no pudieron irse al frente después de un par de intervenciones salvadoras del arquero David Soria, quien en el primer tiempo tapó un disparo rasante del croata Luka Modric y en el arranque del complemento rechazó un tiro de Benzema que iba a gol.

Benzema convirtió su 11er tanto del curso con un preciso remate, en el que giró la cabeza para romper el cero y tener mejor fortuna que en la primera mitad, cuando estrelló otro testarazo en el larguero.

Mendy dio tranquilidad en un nuevo ataque, en que el brasileño Marcelo llegó hasta línea de fondo, desde donde sacó un pase que el lateral francés empujó a las redes.

El Getafe —que hilvanó su cuarta jornada sin triunfo para quedarse en la 13ra posición con 24 unidades— no inquietó al arquero belga Thibaut Courtois. Realizó apenas un remate que pasó por encima del arco, en un intento de chilena del colombiano Juan Camilo Hernández momentos antes de que el conjunto Azulón quedara en desventaja.