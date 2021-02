Error del piloto provocó tragedia de Bryant

AP

LOS ÁNGELES

Las autoridades federales determinaron que el helicóptero, en el que Kobe Bryant y otras ocho personas a bordo perecieron, se estrelló en una colina del sur de California por la imprudente decisión del piloto de volar en medio de densas nubles, donde se desorientó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) señaló que la pobre visibilidad probablemente causó que el piloto Ara Zobayan se desorientara tanto en medio de una espesa neblina al norte de Los Ángeles, al extremo que no podía discernir si la aeronave subía o bajaba

Los cuatro miembros de la junta también concluyeron que Zobayan, quien murió en el siniestro, ignoró su entrenamiento y violó las regulaciones federales durante el vuelo de 40 minutos.

La agencia anunció sus hallazgos el martes, durante una audiencia de cuatro horas con el fin de establecer las causas probables de la tragedia — una que enlutó al deporte mundial por el retiro astro del básquetbol, propició múltiples demandas en los tribunales y cambios en la legislación.

Bryant, su hija Gianna (de 13 años) y otros pasajeros volaba desde Orange County a un torneo juvenil de baloncesto en su Academia Mamba Sports en Ventura County, cuando el helicóptero Sikorsky S-76 se topó con una densa neblina en el Valle de San Fernando, el 26 de enero de 2020.

No se identificó una falla mecánica y se cree que el desastre fue un accidente.

Los investigadores sospecha que Zobayan experimentó una desorientación especial, que ocurre en el oído interno y que causa que los pilotos crean que están volando de forma directa y plan cuando en realidad se inclinaba lateralmente.

La agencia criticó la decisión de Zobayan de volar directamente hacia las nubes, resaltando que quebrantó los procedimientos federales que requieren a los pilotos poder observar hacia donde se dirigen bajo lo que se denomina como Reglas Visuales de Vuelo.

En una votación unánime, los integrantes de la junta, también mencionaron que Zobayan probablemente se presionó más para poder completar de un cliente famoso, alguien al que trasladaba con frecuencia, en vez de aterrizar en un aeropuerto cerca cuando el clima resultó ser peor de lo que había previsto. Zobayan tampoco presentó un plan de vuelo de emergencia antes de despegar.

“Mientras más te acercas al destino, uno se convence más que puede lograrlo”, dijo el vicedirector de la NTSB, Bruce Landsberg.

La agencia también atribuyó culpa a la empresa Island Express Helicopters Inc., que operaba la aeronave por una inadecuada inspección y descuidos en las medidas de seguridad.