Heat lucha hasta el final y barre a Knicks

Un duelo Heat-Knicks, que no se definió sino al final. Justo como ocurría en los viejos tiempos.

Jimmy Butler y Bam Adebayo se cercioraron de que el encuentro no se le escapara a Miami.

El dúo se encargó de la producción del Heat durante buena parte de la segunda mitad. Butler fue el máximo anotador del partido, con 26 puntos, y Miami superó el martes 98-96 a Nueva York, para completar una barrida en una serie de dos compromisos a visita recíproca.

“Esto fue más que una reedición de los partidos clásicos de los 90 entre Miami y Nueva York, en los que no había muchos disparos fáciles en los últimos 14 o 16 minutos del partido”, consideró el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Había que desgastarse mucho para obtener el triunfo”.

RJ Barrett tuvo la oportunidad de igualar el marcador en la última jugada del partido, pero su intento en bandeja rebotó en el aro. Miami hilvanó tres victorias por primera vez en esta campaña.

Kelly Olynyk sumó 20 puntos por Miami, Adebayo consiguió 19 y Tyler Herro finalizó con 15, incluidos tres mediante un disparo con 1:04 minutos restantes, que dio la ventaja en definitiva al Heat.

Los Knicks anotaron 14 puntos en el cuarto periodo y acudieron a la línea de castigo 16 veces durante el partido —en comparación con 39 de Miami.

La diferencia en intentos de tiro libre fue de 13-2 en el cuarto periodo, y el entrenador de los Knicks, Tim Thibodeau, no pasó por alto esa estadística.

“Quiero mirar el video”, comentó. “Me parece un poco extraño... dejémoslo así”.

Elfrid Payton lideró a los Knicks con 18 puntos, mientras que Derrick Rose, en el partido que marcó su regreso a Nueva York, sumó 14 como reservistas.

Barrett registró 13 unidades y Julius Randle finalizó con 12 por Nueva York.

Bam Adebayo, pívot del Heat de Miami, salta hacia la cesta frente a Julius Randle, de los Knicks de Nueva York (AP)