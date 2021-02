Djokovic derrota a Tiafoe en Australia; Serena avanza

AP

MELBOURNE

Frances Tiafoe nunca había jugado contra el número uno de la tabla, nunca ha derrotado a un tenista del top 5 y acababa de ganar un tiebreaker contra Novak Djokovic para igualar su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia.

Entusiasmado en su silla junto a la cancha, Tiafoe salió a la pista y dijo lo que era evidente para cualquier espectador: “Esto me encanta”.

Tiafoe, un estadounidense de 23 años que hace dos años llegó a cuartos de final en Melbourne, hizo todo lo que pudo contra Djokovic, que ha ganado ocho veces el Abierto de Australia. También se ganó al público, pero eso no fue suficiente y el vigente campeón se impuso 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3 en un duelo de tres horas y media en el Rod Laver Arena.

Dominic Thiem, finalista del año pasado y que después ganó el Abierto de Estados Unidos, paso de ronda sin grandes complicaciones tras imponerse 6-4, 6-0, 6-2 a Dominik Koepfer.

El ganador de tres majors Stan Wawrinka, campeón del Abierto de Australia en 2014, desperdició una gran ventaja antes de perder 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9) ante Marton Fucsovics.

Serena Williams mantuvo su campaña por su 24to título de grand slam y apenas cometió 11 errores no forzados para aplastar 6-3 y 6-0 a Nina Stojanovic.

Sin embargo, el viaje a Melbourne terminó de forma dolorosa para su hermana mayor, Venus Williams.

La ganadora de siete majors perdía 1-5 el primer set contra Sara Errani cuando cayó mal sobre el tobillo cuando se acercaba a la red. Tras recibir atención médica, y cojeando entre puntos, acabó perdiendo 6-1 y 6-0.

Williams, de 40 años, disputaba su 88vo Grand Slam, la cifra más alta para una mujer en el formato actual de competición.

La excampeona del Abierto de Estados Unidos Bianca Andreescu, por su parte, se sumó a otras tenistas ubicadas entre las primeras 10 del escalafón que han caído ante Hsieh Su-wei.

El poder de la canadiense no bastó ante los certeros disparos de la veterana taiwanesa, quien se impuso por 6-3, 6-2 para dar la sorpresa en la segunda ronda.

Andreescu derrotó a Serena Williams en la final del U.S. Open de 2019, pero no tuvo actividad en 2020, debido a una lesión de rodilla. El miércoles, dijo que se sintió “oxidada”, aunque valoró haber estado libre de dolencias en la semana.

Hsieh se ubica en el 71er sitio del ranking, y ha sido irregular durante prácticamente toda su carrera. Sin embargo, tiene un récord de 8-2 ante jugadoras que figuran entre las 10 mejores, incluidos dos triunfos sobre tenistas que eran las primeras del mundo en ese momento —Simona Halep en Wimbledon de 2018 y Naomi Osaka en Miami de 2019