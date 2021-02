Noticias breves del mundo del golf

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Muchas noticias en el uni­verso del deporte. Hoy te las traemos en una sec­ción Up and Down amplia­da con lo mas reciente del mundo del golf.

* Corales Champions­hip. Del 22 al 28 de mar­zo regresa el PGA Tour al país. Dos veces en menos de seis meses. Somos afor­tunados.

* Vistas está casi lis­to. Crece la ansiedad por la apertura del club, que al igual que otras institucio­nes vio retrasados sus pla­nes debido a la pandemia. Ahora, si les aseguro: ¡lo que viene es grande!

* PGA of America aprueba range finders. Era de esperarse. Por pri­mera vez los permitirán en los tres majors PGA Cham­pionship: PGA, Senior y da­mas, pues todos buscan la forma de bajar los tiempos de juego, pues la larga dura­ción no es negocio.

* 45 torneos consecuti­vos, sin fallar uno solo. Don Guillermo Abbott Bru­gal tiene ese record jugando todas las Copas Rotativas del Puerto Plata Golf Club desde 1976 a la fecha. Son 45 torneos “en línea”, lo cual debe ser un record en el país. Prometo averiguar.

* Águilas de República Dominicana, campeo­nes Serie del Caribe. Pa­só hace días, pero lo resal­to. Felicidades a la directiva, a los jugadores, y a todo el que tuvo que ver con este gran triunfo que nos enor­gullece. Oigan la bulla del Fiebrú Quilvio Hernández.

* TaylorMade en RD. Vienen buenas noticias con esta gran marca. Pronto les daré mas detalles, pero des­de ya les adelanto que esta­ré involucrado “de frente”. ¡No se vayan, que esto se pone bueno!

* Por cierto, la firma esta en venta. Si a usted le sobran 2 billones de los verdes, no pierda esta gran oportunidad. Sólo el nom­bre justifica su costo.

* Qué vaina con Patrick Reed. Después de todo el ventarrón que levantó en el Farmers, ahora se presume que una cuenta de Twitter que se llama @usegolffacts la maneja alguien de su fa­milia (presumiblemente su esposa). Dicha cuenta esta totalmente orientada a de­fenderlo contra las acusacio­nes de tramposo. Lo cierto es que, “cuando el rio suena, es porque agua trae”.

* R&A y USGA cambian reglas sobre uso de palos en jugadores élite. Ha caí­do como una bomba entre los Pro’s la noticia de las re­gulaciones impuestas por ambos estamentos que go­biernan el golf mundial. El informe que arrojó estas medidas duró mas de un año en salir y fue catalo­gado por Rory McIlroy co­mo “una perdida de recur­sos y de tiempo”, al igual que otros jugadores que se han referido al tema. Ah, los cambios no nos afectan a los simples mortales. * Se busca comisionado. La LPGA anda buscando quien llene los pantalones de Mike Whan, quien de­jará la organización desde que aparezca su suplente. El tour femenino contrató a Spencer Stuart, la firma de abogados que trajo a Whan, para que le ayude a encon­trar su sustituto. Mande su CV, que nadie sabe.

* Fe de errata. En la edi­ción de la semana pasada pusimos la primera fecha que habíamos elegido para el Torneo BM Cargo, pero luego cambió, y la fecha co­rrecta es 7, 8 y 9 de octubre. ¡Anótenlo!

* Casa de Campo y Pete Dye. Gran homenaje efec­tuado el pasado 29 de di­ciembre, fecha del natalicio de Dye. Para más, vayan a nuestra web.

* Vuelve el FdG Golf Tour. Estamos trabajando para traer de regreso el tour, actualmente viendo sedes, fechas de reservas y costos. ¡Atentos! * La Estancia: ¡es­pectacular! El campo esta como en sus mejores tiem­pos. Recomendado full. P.B. Dye debe estar orgulloso de nuevo.

SEPA MÁS

Poca acción en fin de semana

Acción del finde.

AT&T Pebble Beach Pro Am (PGA Tour). El res­to de los tours no tienen acción.

Redes.

@fiebredegolf en IG, Fa­cebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf.

TV.

Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domin­go, 8PM + varias repeti­ciones en la semana.