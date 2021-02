¿Yadier a Cooperstown?

Héctor J. Cruz

El beisbol de Puerto Rico tiene 5 inmortales en Cooperstown, dos ingresados en forma especial y tres de manera directa. El primero fue Roberto Clemente, electo en 1973 luego de que falleciera en un accidente de avión el 31 de diciembre cuando se disponía a llevar socorro a los damnificados de un terremoto en Nicaragua.

Clemente no fue escogido por consideración humanitaria. El sería un futuro inmortal de 3 mil hits , promedio de .317, premio MVP , 12 juegos de estrellas y 11 guantes de oro. El caso suyo fue adelantado pues no se esperó los 5 años reglamentarios posterior a su retiro.

Luego serían inmortales Orlando Cepeda (1999), poderoso bateador de 1,300 empujadas y 379 jonrones, quien había sido rechazado por los votantes, pero electo más adelante por el Comité de Veteranos. Esa escogencia fue criticada porque Peruchin se vio envuelto en un problema de drogas, inclusive hizo cárcel un tiempo en su país. En tiempos recientes han entrado los otros tres, el infielder Roberto Alomar en 2011, el receptor Iván Rodríguez en 2017 y Edgar Martínez en 2019..

Ahora, pudiera tocar el turno a Yadier Molina, receptor de los Cardenales de San luis, quien ayer firmó pacto de un año con su club de siempre. Tiene 38 años de edad, en j ulio cumple 39, y el año pasado jugó por US$20 millones ( o el equivalente al 37%).

Su carrera parece de Salón de la Fama, y poca gente tiene dudas de ello. Empezó en 2004 como segundo receptor y apareció en 51 partidos. Tuvo tanta fortuna que de una vez asistió a la serie mundial de ese año, pero San Luis perdió ante los imbatibles Medias Rojas de Boston de David Ortiz, Pedro Martinez y Manny Ramírez.

Más adelante, Yadier tendría la oportunidad de tres series mundiales adicionales. Ganó en 2006 y 2011, y perdieron de nuevo ante Boston en 2013.

En 17 temporadas y más de 7 mil turnos, tiene promedio de.281, OPS de .737, 160 jonrones, 932 empujadas , con 9 guantes de oro , 1 bate de plata y 9 jugos de estrellas. Ha ganado buen dinero, en total US$154 millones.

Ivan jugó 21 años (1991-2011), con 2844 hits, 1332 impulsadas, un premio MVP en 1999, 311 jonrones, 13 guantes de oro. A Yadier, yo le daría mi voto sin pensarlo.

EL CHISME: No estuve en Palacio Nacional ayer en el acto del presidente Luis Abinader a las Aguilas Cibaeñas. Sin embargo, me pasaron el dato de que antes de iniciar el Lic. Juan Francisco Puello, presidente de la Confederación de Beisbol del Caribe, se marchó incómodo. ¿Por qué? Porque no lo pusieron en la línea Presidencial, más bien lo sentaron en una silla con los demás, y él dijo que No… Puello es Comisionado de Beisbol del Caribe, el organismo que monta el evento y no le gustó ese trato.. ¿Qué dice Protocolo de Palacio Nacional a eso?-.

DE MLB: Jonathan Villar tenia un negocio encaminado con Cincinnati,.incluso algunos medios de redes lo habían dado como un hecho, pero el asunto no se dio. Ayer firmó por un año y US$3.5 millones con los Mets de Nueva York, que lo usarán mucho como utility pues puede jugar el infield completo , left, centro, etc..Villar, de 29 años de edad, está en las mayores desde el 2013. Ha jugado para Houston,Baltimore, Toronto y Miami…En 2019 en Baltimore tuvo su mejor temporada actuando en calendario completo de 162 juegos, 24 jonrones, 73 empujadas y 40 robos de bases..De por vida batea .259 con 80 jonrones… El año pasado tenia contrato de US$8.2 millones , pero como “la piña está agria” para los veteranos, firmó por menos de la mitad…. Los Mets tienen a J.D. Davis en tercera, Francisco Lindor en el short y Jeff McNeil en segunda…El lanzador Jordan Zimmermann firmó por un año con los Nacionales de Washington, el club de Juan Soto..Zimmermann brilló con ese club en el pasado al extremo de que en 2019 tuvo marca de 19-.9....