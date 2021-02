Nadal y Barty pasan de ronda en Abierto de Australia

AP

MELBOURNE, Australia

En poco menos de dos horas, Rafael Nadal derrotó sin contemplaciones a Laslo Djere, 56to del mundo, para pasar de ronda en el Abierto de Australia.

Pese a sus esfuerzos, Djere perdió 6-3, 6-4, 6-1 ante Nadal, de 34 años y que no pareció afectado por el problema de espalda que complicó su preparación para el primer torneo major de la temporada.

Nafal no jugó con España en la Copa ATP de la semana pasada y tuvo problemas en las lumbares durante los entrenamientos.

“Bueno, han sido 15 días duros para mí. Tuve algunos problemas con la espalda”, comentó el mallorquín en su entrevista tras el partido. “Necesito sobrevivir a hoy. Eso es lo que hice. Sets corridos, eso es lo que necesito”.

Su siguiente rival será el estadounidense Michael Mmoh, que aguantó ante Viktor Troicki para llevarse la victoria 7-6 (3), 6-7 (3), 3-6, 7-6 (3), 7-5.

Mientras Nadal se iba preparando despacio para el torneo, los miembros del equipo ruso que ganó la Copa ATP han estado en racha.

El cuarto preclasificado, Daniil Medvedev, amplió su seguidilla de victorias a 15 tras imponerse 6-2, 6-2, 6-4 a Vasek Pospisil, y el séptimo cabeza de serie, Andrey Rublev, derrotó a Yannick Hanfmann 6-3, 6-3, 6-4.

La defensora del título, Sofia Kenin, tuvo que pelear para recuperarse de un déficit ante la australiana Maddison Inglis, que entró en el torneo como wild-card, e imponerse 7-5, 6-4. Ash Barty, primera cabeza de serie, dominó su primer encuentro en un Grand Slam en más de un año y apenas cedió 10 puntos para ganar 6-0 y 6-0 a Danka Kovinic.

Barty perdió ante Kenin en las semifinales del año pasado y después se quedó en Australia durante la pandemia de COVID-19, de modo que no compitió en el Abierto de Estados Unidos ni defendió su título en Roland Garros.

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, finalista del año pasado en Melbourne, también pasó de ronda tras derrotar a la rusa Margarita Gasparyan por 6-4 y 6-0.

Los jugadores que se vieron recluidos en una cuarentena estrictatras aterrizar en Australia el mes pasado están teniendo problemas en primera ronda.

Victoria Azarenka, bicampeona del Abierto de Australia y finalista del Abierto de Estados Unidos del año pasado, parecía tener problemas respiratorios y recibió atención médica en el segundo set de su derrota por 7-5 y 6-4 ante la estadounidense Jessica Pegula.

Azarenka no quiso hacer comentarios sobre su salud más tarde, pero sí señaló lo difícil que había sido prepararse para un gran torneo tras ser una de las 72 jugadores que hicieron un confinamiento estricto durante dos semanas, sin poder abandonar sus habitaciones de hotel, porque podrían haber estado expuestos al COVID-19 en su vuelo a Australia.

Sloane Stephens perdió ante la 26ta preclasificada, Yulia Putintseva, por 4-6, 6-2, 6-3, mientras que la española Paula Badosa cayó en primera ronda tras pasar tres semanas aislada porque dio positivo en COVID-19. Badosa perdió los últimos cuatro juegos y perdió 6-7 (4), 7-6 (4), 7-5 ante la rusa Liudmila Samsonova.

En otros resultados del segundo día de torneo, el australiano Alexei Popyrin derrotó al 13er preclasificado, David Goffin por 3-6, 6-4, 6-7 (4), 7-6,(6), 6-3, y el español de 17 años Carlos Alcaraz ganó 6-1, 6-4, 6-4 a Botic Van de Zandschulp, para convertirse en el hombre más joven en ganar un partido del Gran Slam desde Thanasi Kokkinakis en 2014.

Y una jugadora aún más joven, Coco Gauff, de 16 años, ganó 6-3 y 6-2 a Jil Teichmann y se enfrentará en segunda ronda a Elina Svitolina, 5ta preclasificada.

Otras preclasificadas que pasaron de ronda fueron la 6ta cabeza de serie, Karolina Pliskova; Anett Kontaveit, 21ra, y Karolina Muchova, 25ta.

Mayar Sherif se convirtió en la primera mujer egipcia en ganar un partido de un Grand Slam tras vencer a Chloe Paquet 7-5 y 7-5.

Zhang Shuai, 31ra preclasificada, perdió 6-2-6-0 ante la estadounidense de 20 años Ann Li, que jugaba su tercer torneo del Grand Slam.