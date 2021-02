De los Santos, empeñado en dar oro olímpico al país

Freddy Tapia

Santo Domingo, RD

Leonel de los Santos está enfocado en decirle adiós al boxeo aficionado de la mejor manera posible: re­galándole al país la presea dorada en los Juegos de Tokio.

“Yo dije que no me voy sin darle una medalla olímpica de oro a la Re­pública Dominicana”, ma­nifestó el pugilista de 26 años, líder de la selección dominicana en los últimos diez años.

“No hay mañana”, enfa­tiza el orgullo de la barria­da de Katanga, Los Mina. “Estos son los últimos. El momento bueno es este y lo voy aprovechar”.

Esta sería su segunda participación en los Jue­gos Olímpicos, pues ya estuvo en la edición de 2016, escenificada en Rio de Janeiro, donde fue eli­minado por el venezola­no Yoel Finol, quien termi­nó obteniendo la chapa de bronce en la categoría 60 kilogramos (peso ligero).

“Siempre he tenido esa fe, que lo voy a lograr, que no hay obstáculo que me lo impida”, resalta. “Me impulsa mi familia, mis padres, mis hijos, m i fa­milia, mi barrio, el pue­blo dominicano, que siem­pre han estado pendiente de mí, motivándome cada vez que tengo una compe­tencia”.

Originalmente, había de­sistido de competir en la principal cita deportiva del mundo, pero ha dado mar­cha atrás y se ha acogido a una clausula del contrato que firmó el pasado año con la empresa estadounidense “Fighter Locker”, que le per­mitirá retirarse del boxeo aficionado después de la misma.

“Esa cláusula me permi­te ir a los Juegos Olímpicos. Luego de ahí le diré adiós al boxeo aficionado y a los que me siguen que lo sigan ha­ciendo ya como boxeador profesional”, explica.

Para ello, el estelar boxeador debe lograr obte­ner el boleto en un clasifica­torio que tendrá lugar en fe­brero en Bulgaria, de lo que no alberga duda alguna.

Los Juegos Olímpicos es­taban pautados para cele­brarse del 24 de julio al 9 de agosto, pero a causa del co­ronavirus fueron pospues­tos para agosto de este año.

El destacado estilis­ta señala que a pesar de la disyuntiva sobre la posibi­lidad de que se pospongan nuevamente, se mantie­ne enfocado en los entre­namientos que realizan en “la burbuja” del Albergue Olímpico.

“Si pierdo no será por cansancio, ni falta de entre­namiento, sino porque Dios así lo quiso”, anticipa el me­dallista de plata de los Jue­gos Panamericanos de Lima (2019) y oro en los Cen­troamericanos de Veracruz (2014).

Apoyo

En tal sentido, elogió to­do el apoyo recibido de par­te del Gobierno, a través del Ministerio de Deportes, que ha posibilitado que estén alojados a cuerpo de rey en el Albergue Olímpico.

“El apoyo que está dando el Gobierno lo veo mucho mejor que en otros tiempos. Ahora estamos en el Alber­gue para que ningún atleta contagiado con el coronavi­rus y para que la alimenta­ción sea mejor”, destaca.

Agradece, asimismo, al Programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), que le facilita hacer bases de en­trenamientos en el país que estime la Federación Domi­nicana de Boxeo.

“Nos están apoyando, nos preguntan dónde que­remos ir a foguearnos. An­tes se iba a donde resulta­ba más económico”, agrega De los Santos.

SEPA MAS

Bondades de los estudios

Consejo

Exhortó a los padres a que mantengan a los hi­jos practicando algún deporte y estudiando para crezcan saludables y alejados de los vicios.

Lo ideal

De los Santos puntualiza que el deporte y los es­tudios son plataformas ideales para que los jó­venes puedan también progresar, mejorar el ni­vel de vida y de sus fami­liares.

Su familia

El doble medallista pa­namericano y campeón centroamericano (Vera­cruz-2014) está casado con Yomairi Ortiz, con quien procreó a sus hijos Leonardo y Yorleny, de tres y dos años de edad, respectivamente.