Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

La frase “El Orgullo Aguilucho” no está nada mal para la afición de las Aguilas Cibaeñas, una manera de enfrentar uno de los más poderosos eslogans del deporte dominicano y del Caribe beisbolero , “El Glorioso”, que define a los Tigres del Licey.

Porque los demás clubes deben convertirse en ganadores frecuentes para fortalecer esto de eslogan. Es decir, “El Cibao es Gigante” (de los Gigantes) requiere de algunas coronas, los Cocolos de San Pedro de Macoris (de Osvaldor Rodríguez) gozan cada vitoria, pero solo tienen 3 títulos en 65 eventos y eso no entusiasma mucho..

El Torolio hizo lo suyo hace dos años, ahora las Aguilas le dieron por el coco y fueron eliminados en semifinales. Y el Escogido, dizque siempre es “duro de matar”, pero han perdido mucho terreno desde la partida de Moisés Alou y Luis Rojas hace cuatro años.

Incluso el mismo Orgullo Aguilucho, que está fortalecido ahora por su comportamiento por sus dos coronas en menos de 20 días,reclama alguna consistencia, como en los viejos tiempos. El club Aguilas ganó por penúltima vez el torneo 2017-18.

. En el período 1970-1996 Licey obtuvo 11 coronas nacionales y 7 Series del Caribe. Para el mismo período, las Aguilas obtuvieron 9 titulos nacionales y 0 Series del Caribe. ¿Lo pueden creer?.

.- En el período 1997-2008 las Aguilas ganaron 8 torneos locales y 5 Series del Caribe. Licey, en ese mismo período, 4 nacionales y 3 Series del Caribe.

.-En el período 2009-2021, las Aguilas 2 coronas nacionales, 1 Serie del Caribe. Licey ganó 3 nacionales 0 Serie del Caribe. (la última vez fue la del 2008 en Santiago con Héctor de la Cruz de manager, cuando “se robaron “ el Monumento).

En resumen, desde 1951 acá las Aguilas 21 coronas RD, 6 Series del Caribe, Licey tiene 21-10., Parece que la distancia se achica y eso es motivo de alegría para los cibaeños.

Pero, hago notar que a nivel local ya no es ley que aquí ganen solamente Licey y Aguilas. De los últimos 13 campeones entre los dos han obtenido 5 coronas válido para el 38%,..Muy distinto a lo histórico: en 65 campeoantos, entre Aguilas y Licey tienen 42 títulos, válido para el 65%..¿Notan la diferencia?..Es que “la pava ya no pone donde ponía”. Los “chiquitos” se han rebelado.

DE LA SERIE: Las Aguilas han ganado ahora 10 juegos corridos, por si alguien lo ha olvidado. Ganaron los tres últimos de la final a los Gigantes, y sus 7 victorias de la Serie del Caribe le dan esa suma, algo no común en beisbol.. Dos veces estuvieron a punto de perder en el noveno inning, incluso con dos outs, y apareció un hit milagroso. El primero fue en su 5to. juego de la regular ante Colombia cuando Rangel Ravelo disparó hit que dejó en el terreno al contrario.. El segundo lo dio el receptor suplente Carlos Paulino en la semifinal, ante Panamá, también a un out de la derrota..Eso fue increíble…Juan Lagares había pegado dos jonrones y remolcado seis en sus dos primeros juegos, pero luego se apagó..Retornó ahora para el juego decisivo y se despidió con el título de MVP pegando de 19-6, 2 cuadrangulares, 8 remolcadas en 6 partidos. Su promedio fue de .319…También, estaba celebrando haber firmado un pacto con los Angelinos de Los Angeles por US$1.5 millones, si hace el equipo.. Lagares estaría disputando un puesto en los jardines pues el club ya tiene fijos a Justin Upton, Mike Trout y Dexter Fowler… . Va a los entrenamientos como invitado..Los dominicanos llegarían anoche a las 10 PM al Aeropuerto Cibao, luego de un trayecto de Mazatlán-Cancún- Santiago..El alcalde de Santiago, Albert Martínez, muestra su habilidad política, aprovecha la corona de las Aguilas y ofrece la ciudad como sede de la Serie del próximo año.. Ya Santiago fue sede en 2008, pero pudiera repetir, aunque las Aguilas no sean los campeones.. Se supone que para febrero de 2022 ya la asistencia sea normal, y el Covid 19 esté domado…El presidente Luis Abinader sigue celebrando en el deporte. Su equipo de la Universidad O & M ganó el torneo de la LDF, y ahora repite con las Aguilas..También celebra el ministro de Salud Pública Dr. Plutarco Arias…

DE MLB: Francisco Peña, receptor, tiene pacto firmado con los Atléticos de Oakland y va invitado a los entrenamientos…Los Piratas firmaron al lanzador zurdo Chase Shreve, un buen relevista…. Jonathan Villar habría acordado con Cincinnati por 2.0 millones… Oakland y Texas realizaron un intercambio de jugadores..-El venezolano Elvis Andrus pasó a Oakland y tomará el short dejado vacante por Marcus Semien… Texas recibió al jardinero Krhis Davis, que puede aportar 30 jonrones y remolcar 80…Andrus tiene en curso un pacto de 8 años por US$120 millones, hasta el 2022..Davis irá al segundo año de un contrato de dos por US$33.0 millones… Tenchy Rodríguez reporta que este fin de semana lo vacunaron en el operativo que se realiza en Yankee Stadium..Eso está bien, y da el ejemplo de que eso no conlleva ningún peligro… Aquí lo haremos también, pero no se sabe cuándo..