Félix Fermín logra su cuarto título en el Clásico del Caribe

MAZATLAN, MÉXICO

El dirigente dominicano Félix Fermín se afianzó como el manager más ganador en el Clásico de Béisbol del Caribe, al alcanzar su cuarto título, cuando las ´Águlas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico, en la final celebrada la madrugada de este domingo.

El equipo dominicano contó con una gran ofensiva de Ronald Guzmán y Johan Camargo que pegaron sendos cuadrangulares para llevar al equipo dominicano a su sexta corona en la Serie de Béisbol del Caribe.

Las Águilas también tuvieron una excelente labor de su pitcheo que se mantuvo sorteando los bates boricuas para que los aguiluchos lograran su sexta victoria en el clásico caribeño que reúne a los equipos campeones de Puerto Rico, Venezuela, México, Panamá,Colombia y República Dominicana.

Los dominicanos jugaron bajo la dirección de Félix Fermín que ganó por cuarta vez en el evento asentándose como el manager más ganador en Series del Caribe.

El partido fue un interesante duelo de pitcheo entre el veterano derecho dominicano César Valdez y el zurdo boricua Héctor Hernández en las primeras cuatro entradas en las que ambos lanzadores sacaron de paso la ofensiva.

Valdez cumplió el objetivo de los dominicanos trabajando 5.0 entradas en las que cedió cuatro hits, una carrera, dio dos boletos y ponchó a tres,

Le sustituyó Luis Castillo (6), quien se acreditó el triunfo luego de trabajar dos entradas sin hits ni carreras, dio un boleto y ponchó a cuatro. Wirfin Obispo tiró el octavo y Jumbo Diaz el noveno, anotándose el salvamento.

Hernández se marchó por su parte también luego de 5.0 entradas en las que cedió sólo dos hits, una carrera y un boleto, mientras ponchaba a siete. Fue sustituido por Anthony Maldonado quien permitió dos carreras en 0.2 entradas en el sexto y cargó con la derrota, también lanzaron Zack Muckenhim (6), Rayan González (7) y Fernando Cruz (8).

Las Carreras

Luego de no ceder libertades en las primeras cuatro entradas los abridores Valdez y Hernández, permitieron ambos una carrera en el quinto.

Los Criollos de Caguas hicieron la suya combinando sencillo al jardín derecho de Juan Centeno después de un out, cruzó a segunda por willd pitch de Valdez y un out después Jarren Duran lo remolcó con imparable al bosque derecho.

Las Águilas de República Dominicana le rompieron la magia a Hernandez cuando después de dos fuera el antesalista Johan Camargo sacó la pelota por el jardín izquierdo para igualar 1-1 el partido.

Los dominicanos montaron un rally de dos anotaciones en el sexto frente al relevista Anthony Maldonado para tomar la delantera 3-1, cuando Ramón Torres abrió el episodio con hit al jardín derecho, Juan Lagares lo remolcó con doble por el central, Robinson Canó y Melky Cabrera fueron dominados con rodados al cuadro, pero Ronald Guzmán pegó sencillo por el prado derecho para remolcar a Lagares.

Guzmán produjo un cuadrangular por el jardín derecho en el octavo capítulo, para darle a las Águilas ventaja de 4-1.

Ronald Guzmán con cuadrangular y sencillo y dos remolcadas, lideró a las Águilas, Ramón Torres doble y sencillo, Johan Camargo un cuadrangular, Juan Lagares doble y carrera remolcada.

Por Puerto Rico Jarren Duran, Henry Ramos. Vimael Machín y Juan Centeno dieron un sencillo.