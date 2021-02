Kevin Durant no viaja con los Brooklyn Nets, se perdería varios juegos

ESPN

Después de una noche confusa en torno al estatus de la estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant en el Barclays Center, que incluyó que lo sacaran de la alineación antes del juego y el tercer cuarto por protocolos de rastreo de contactos, Durant no jugará en Filadelfia el sábado y podría perderse varios juegos por segunda vez en un mes, dijeron las fuentes a ESPN.

Durant había entrado en contacto con un asociado el viernes que dio positivo por el coronavirus el viernes por la noche, solo horas después de una prueba inconclusa poco antes de la derrota de los Nets por 123-117 ante los Toronto Raptors.

Eso inspiró una escena dramática en el tercer cuarto: un oficial de los Nets informando a Durant que tenía que dejar el banco para aislarse, lo que provocó que una de las estrellas de la franquicia caminara penosamente por las entrañas de Barclays, donde, presumiblemente, tuiteó: "Free Me” (Libérame) en los minutos finales del juego.

Los Nets informaron a la oficina de la liga de la prueba inconclusa del individuo el viernes por la tarde, y finalmente recibieron instrucciones de sacar a Durant de los calentamientos previos al juego. El gerente general de los Nets, Sean Marks, estuvo hablando por teléfono con la oficina de la liga y relevó la información al grupo en la cancha.

Momentos después, Steve Nash y su cuerpo técnico recibieron noticia de que Durant no estaría disponible para comenzar el juego.

Durant dejó la cancha antes del juego, solo para que la NBA lo autorizara para regresar al banco poco después del comienzo del primer cuarto.

"Durant inicialmente estuvo fuera del juego mientras se revisaba ese resultado [de la prueba]", dijo el comunicado de la liga. "Bajo los protocolos de salud y seguridad de la liga, no requerimos que un jugador sea puesto en cuarentena hasta que un contacto cercano tenga una prueba positiva confirmada".

Antes de que Durant abandonara la cancha por última vez durante el tercer cuarto, estaba sentado en el banco mientras los oficiales revisaban una jugada en la que había cometido su quinta falta de la noche. La falta fue anulada, pero Durant nunca volvió a entrar.

Cuando el tiempo pedido llegó a su fin, un oficial del equipo le dijo a Durant que no podría continuar en el juego. Durant movió la cabeza en aparente frustración. Mientras caminaba de regreso por el túnel, Durant arrojó su botella de agua.

Durant, quien jugó 19 minutos en el juego, siguió tuiteando el viernes por la noche después del juego, cuestionando la línea de tiempo y los detalles de la liga.

A raíz de que las estrellas LeBron James y Giannis Antetokounmpo ridiculizaran los planes de la liga y la NBPA para un Juego de Estrellas de la NBA en Atlanta el 7 de marzo, surgió un sentimiento de rebelión de parte de las superestrellas en la parte final de la semana.

"No entiendo todo el asunto en el que no pudo jugar, luego vino a la cancha y luego lo sacaron de regreso", dijo el escolta de los Nets, James Harden. "Están sucediendo muchas cosas. Están sucediendo demasiadas cosas. Es algo abrumador. Estamos en medio de un juego difícil, y estos juegos se van a sumar, especialmente si estamos hablando de la clasificación y luega en los playoffs ... para coger el ritmo. Es abrumador. Es frustrante".

"[Durant] siente lo mismo. Especialmente con él que ya lo tuvo y nos hacemos pruebas todos los días. Ha sido negativo [en las pruebas]. Entonces, no entiendo cuál es el problema. El juego debería haberse pospuesto. Si estamos hablando de rastreo de contactos. Él estaba cerca de todos nosotros. Así que no entiendo por qué no se le permitió jugar, luego se le permitió jugar y luego se lo retiró de la cancha. Si ese fuera el caso, deberíamos haber pospuesto el juego".

Durant contrajo el coronavirus en marzo y todavía tenía esos anticuerpos a principios de enero cuando se perdió tres juegos debido al rastreo de contactos. Cuatro semanas después, Durant podría perderse un periodo similar de seis días, dijeron las fuentes.

Después del juego del viernes, Nash dijo que tuvo dificultades, a veces, para compartimentar la ausencia de Durant durante el juego.

"Probablemente me distraje un poco pensando en lo que significa a largo plazo para nuestro equipo", dijo Nash. "Ya hemos estado dándole muchos minutos a varios jugadores y si Kevin no está jugando, ¿vamos a seguir sumándoles minutos a los jugadores restantes? Así que tal vez me distraje un poco con el panorama general".

Los Nets tienen partidos como visitantes el sábado (Filadelfia) y el martes (Detroit) y regresan a casa el miércoles (Indiana). Los Nets comenzarán un viaje a la costa oeste el próximo sábado contra Golden State.