La carrera de Pedro González (3)

Mario Emilio Guerrero

Solucionado el impasse provocado por su negativa de jugar con el equipo Greensboro Yankees, de la Carolina League, clase B, Pedro González se reportó en 1959 al conjunto Modesto Reds, de la California Legue, de un nivel inferior (clase C). En los entrenamientos, Joe Schutz, dirigente campeón del Licey durante el invierno anterior, en declaraciones a la prensa elogió el potencial y la actitud frente al juego de González. Dijo Schult, “ese muchacho es ciertamente un prospecto de Grandes Ligas. Bateó alrededor de .280 para mí y fue el mejor hombre con el guante en la liga. Y tiene ganas de jugar. Una noche no tenía dinero para tomar un taxi y caminó 7 millas para llegar al estadio y no perderse el partido”. Con Modesto, Pedro nuevamente registró una buena actuación y estaba bateando .371, cuando el 16 de julio se rompió un cartílago de una pierna deslizándose en una base y se perdió el resto de la temporada. Al momento de lastimarse, González era líder de bateo, en carreras empujadas (72) y bases robadas (31). Había conectado 118 hits en 318 turnos y anotado 63 vueltas, fungiendo como tercer bate. En 1960, fue promovido a Clase A y recuperado de la lesión jugó con el equipoBinghamton Triplets, de la Eastern League. Se coronó campeón de bateo con marca de .327 y quedó primero en hits con 179. Además, se estafó 27 bases, para terminar segundo en ese renglón y fue seleccionado como integrante del equipo Todos Estrellas del circuito. Ese año González también fue el mejor intermedista defensivo del circuito y los fanáticos del Binghamton lo escogieron como el jugador más popular del club. Para el 18 de mayo, Pedro ostentaba promedio de .376 y ya había asumido el liderato ofensivo de la liga. En los últimos 16 juegos estaba bateando .444, tras comenzar la campaña de 13-0. Pero, el dirigente de los Triplets, Dee Phillips, estaba preocupado porque González hacía swing a muchos picheos malos y tomaba pocas transferencias. Sin embargo, no se atrevía a corregirlo, para no afectar su rendimiento. Refiriéndose a esa situación, Phillips le comentó al scout de los Yankees, Pete Gebrian, “Pedro estáfallando algunos lanzamientos por un pie, pero no quiero decirle nada por la forma en que está bateando”.

Continuará.