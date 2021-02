Presidente de Indios desconocía conducta de Callaway

AP

Antonetti afirmó que los Indios cooperan con la investigación de las Grandes Ligas sobre las acusaciones. Callaway fue suspendido el martes como coach de pitcheo de los Angelinos de Los Ángeles.

Cinco mujeres que hablaron con The Athletic a condición de permanecer en el anonimato dijeron que Callaway, quien laboró en Cleveland de 2010 al 17 les envió mensajes no solicitados mediante correo electrónico, teléfono móvil o redes sociales. En los últimos cinco años de su estadía en los Indios, Callaway fue coach de pitcheo.

De acuerdo con el reporte, Callaway pidió al menos en un mensaje que la destinataria le enviara fotos en las que apareciera desnuda.

Callaway quien fue manager de los Mets de Nueva York durante dos temporadas después de marcharse de los Indios, ha dicho que cualquier relación que haya tenido con esas mujeres fue por consentimiento mutuo.

Añadió que su conducta “de ningún modo pretendió ser irrespetuosa hacia alguna de las mujeres involucradas”, indicó el reporte.

Callaway no respondió a un mensaje de texto en que The Associated Press le solicitaba sus comentarios.

Antonetti negó estar al tanto de si los Mets se habían comunicado con los Indios cuando verificaban los antecedentes de Callaway con miras a contratarlo.

“No, que yo sepa no”, dijo. “Y nunca habíamos tenido queja alguna contra Mickey en ese tiempo con nosotros, ni ante mí ni ante nuestro departamento de recursos humanos u otros ejecutivos”.

Antes de responder preguntas sobre las contrataciones recientes de los Indios, Antonetti quiso abordar el asunto “realmente importante” de Callaway.

Reconoció el valor mostrado por las dos periodistas que reportaron el caso, y confió en que más mujeres se sientan con el poder de dar un paso al frente y “llevar a un mejor futuro” para el béisbol.

Antonetti reiteró el compromiso de los Indios con erradicar el hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo, tras las acusaciones contra Callaway.

“Cuando leí esto me sentí molesto, perturbado y triste”, dijo. “Es mi responsabilidad como líder de esta organización la de redoblar nuestros esfuerzos para cerciorarnos de tener un ambiente seguro e inclusivo”.