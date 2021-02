Osaka y Halep comparten mitad de llave para Australia

AP

MELBOURNE, Australia

La rumana y segunda del ranking mundial Simona Halep y la japonesa Naomi Osaka, tercera raqueta del mundo y actual campeona del U.S. Open, quedaron ubicadas en la misma mitad de la llave para el Abierto de Australia luego del sorteo realizado el viernes para el torneo que arranca el lunes.

Osaka iniciará la competencia frente a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y, en caso de avanzar, tendría que abrirse paso en un complicado cuarto de llave que cuenta con las campeonas de majors Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza, Venus Williams y Bianca Andreescu.

“Yo vi el sorteo proyectado para mí, y de hecho me siento un tanto emocionada”, declaró Osaka, quien también ganó el título en Australia en 2019. “Me encanta enfrentar a rivales difíciles, especialmente en los Slams”.

La campeona defensora Sofia Kenin se encuentra al frente de una mitad de la llave, al igual que la local Ashleigh Barty, y podrían enfrentarse en las semifinales de nuevo. La bielorrusa Victoria Azarenka —dos veces ganadora en Australia_, Johanna Konta y Elina Svitolina comparten el cuarto de la llave con Kenin.

Serena Williams, por su parte, buscará una vez más igualar el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam en sencillos. La estadounidense no ha alzado uno solo desde su triunfo en Australia en 2017, y se prepara para un torneo que ha conquistado siete veces.

Novak Djokovic y Rafael Nadal también buscan imponer sus propios récords.

El español y segundo tenista del mundo intentará establecer la marca para sencillos de hombres de 21 títulos de torneos major —luego de empatar a Roger Federer al llevarse el Abierto de Francia el año pasado— al iniciar su travesía ante Laslo Djere, y podría tener que medirse con el quinto preclasificado Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final.

En la cima de la llave, Djokovic aspira a un tercer título consecutivo del Abierto de Australia —y su noveno en general— pero el panorama luce complicado. El serbio, cabeza de serie y número uno del mundo, inicia el torneo frente a Jerome Chardy y lo esperan Stan Wawrinka, Milos Raonic y Alexander Zverev en su mismo cuarto de llave.

Wawrinka venció a Djokovic en las finales del Abierto de Francia de 2015 y el U.S. Open de 2016, y ha sido el ganador de sus últimos dos enfrentamientos.

Luego está la semifinal proyectada ante el actual campeón del U.S. Open, Dominic Thiem, el rival que Djokovic derrotó en la final del año pasado para llevarse su octavo título en Melbourne Park.

El sorteo oficial tuvo que ser aplazado un día debido a que todas las actividades de los seis torneos que se disputan en la actualidad debieron suspenderse el jueves cuando 160 jugadores se aislaron y se sometieron a pruebas de COVID-19, luego que un trabajador en uno de los hoteles de cuarentena dio positivo en coronavirus. La Federación Australiana de Tenis informó que todos los jugadores —y todas las 507 personas que tuvieron que aislarse después de estar en el hotel en cuarentena— dieron negativo en las pruebas.