Clarkson lleva al Jazz a una victoria y sigue con la mejor marca de la NBA

AP

UTAH 112, ATLANTA 91

ATLANTA.- Jordan Clarkson encestó cinco triples para terminar con 23 puntos, y el Utah Jazz conservó la mejor marca de la NBA este jueves, con un arrollador triunfo de 112-91 sobre los Atlanta Hawks.

Bojan Bogdanovic totalizó 21 unidades y Donovan Mitchell agregó 18 para Utah (17-5).

El base de Atlanta Trae Young estuvo fuera debido a un golpe en la pantorrilla derecha. Rajon Rondo fue titular por segunda ocasión en esta temporada, pero sin ningún punto. Otro titular, el alero De'Andre Hunter se perdió su tercer duelo seguido, por una dolencia en la rodilla derecha.

John Collins lideró a Atlanta con 17 tantos. Los Hawks perdieron su tercer encuentro consecutivo.

Sin Young, su líder anotador, la ofensiva de los Hawks evidenció problemas.

Después de que los Hawks no pudieron estar arriba en ningún momento de la derrota del 15 de enero ante Utah, ahora iniciaron ganando por 2-0 cuando Kevin Huerter inició el juego con un tiro a distancia. Fue la única ventaja de Atlanta.

Huerter agregó 16 unidades.

Utah respondió a la canasta de Huerter con 12 puntos consecutivos. Mitchell consiguió seis unidades en esa racha.

Los Hawks (10-12) cayeron a una foja de 5-7 en casa.

TRAIL BLAZERS 121, 76ERS 105

FILADELFIA.- Gary Trent encestó 24 puntos y Enes Kanter consiguió 17 unidades y 18 rebotes para liderar a unos diezmados Trail Blazers de Portland en el triunfo de este jueves por 121-105 ante los 76ers de Filadelfia.

Carmelo Anthony añadió 22 tantos para Portland.

Joel Embiid anotó 37 puntos para los Sixers. Tobias Harris agregó 12 tantos y 11 tablas.

Embiid amplió sus credenciales para ser elegido al Juego de Estrellas en un duelo que por lo demás no contó con astros. El base de los Sixers Ben Simmons no jugó debido a un problema de rigidez en la pantorrilla izquierda.

Portland jugó sin Damian Lillard (tensión abdominal) y Derrick Jones Jr. (esguince en el pie izquierdo). Otros cuatro jugadores estaban ya descartados por lesión —incluyendo a CJ McCollum (pie izquierdo).

Así, los Trail Blazers contaron sólo con nueve jugadores disponibles.

Sin Lillard ni McCollum, Trent contó con dos triples y Portland superó a los 76ers 40-19 en el tercer periodo.

Portland inició el compromiso en el 26to puesto en defensa, permitiendo 117,1 puntos por partido. McCollum publicó en Twitter: "¡Podríamos subir al 22do puesto en la liga a la defensiva, tras esta increíble actuación!"

Embiid anotó 31 puntos en la primera mitad (encestando 11 de 17 tiros de campo, 9 de 9 tiros libres) y podría haber llegado a los 40 de no haber abandonado el juego durante cuatro minutos con una torcedura en la rodilla derecha. Embiid le provocó un susto a Filadelfia después de que cayó descompuesto en el primer periodo, cuando intentó bloquear un tiro.

El camerunés se dirigió al vestuario y regresó a 90 segundos de que terminara el periodo.

GOLDEN STATE 147, DALLAS 116

DALLAS.- Kelly Oubre Jr. anotó 40 puntos, la mayor cifra en su carrera, y los Golden State Warriors recurrieron al dinamismo con jugadores de baja estatura, para vapulear este jueves 147-116 a los Dallas Mavericks.

Stephen Curry añadió 28 tantos, mientras que Draymond Green totalizó 11 unidades y estableció su mayor cifra de la campaña con 15 asistencias como pívot improvisado. Así, Golden State se llevó el triunfo en un partido en que su jugador más alto fue Andrew Wiggins, de seis pies y siete pulgadas (dos metros).

Los Warriors de mayor estatura se ausentaron por lesiones, pero Golden State superó a Dallas por 54-36 en puntos sobre la pintura y por 45-42 en rebotes.

Al final del tercer periodo, los Warriors tomaron el control del partido, luego que una flotadora de Tim Hardaway Jr. aproximó a los Mavs a 93-91 con 5:52 minutos por disputarse en el periodo.

Golden State emprendió una racha de 17-4, combinando tiros perimetrales con ataques al aro, y finalizó el tercer cuarto con una delantera de 110-96.

Curry y Green se quedaron en la banca durante la primera mitad del cuarto periodo. Pero Golden State montó una racha de 17-7 y llegó a tomar una ventaja de 27 unidades.

Luka Doncic lideró a los Mavericks con 27 puntos, mientras que Kristaps Porzingis añadió 25.