Camacho se reintegra tras dar negativo

Santo Domingo, RD

El ministro de Deportes y Recreación Francisco Camacho se reintegró este jueves a sus labores en la entidad, tras dar negativo por segunda vez a la prueba de detección del Covid-19 practicada por el Ministerio de Salud en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Camacho, quien permaneció 14 días fuera de la institución, de inmediato comenzó a despachar desde su oficina en el segundo nivel del edificio administrativo del MIDEREC.

“Ya nos encontramos en la oficina rindiendo las labores para las que el presidente de la República, Luis Abinader, nos colocó aquí”, expuso el ministro, cuya segunda prueba le fue practicada en la sala de combates ubicado en el pabellón que aloja a la Federación Dominicana de Karate.

Médicos de Salud Pública le hicieron la prueba Antígeno por Isopado alrededor de las 11:00 de la mañana de este jueves 4 de febrero y minutos después le entregaron el diagnóstico que resultó negativo, hecho que ocurría por segunda ocasión y el cual provocó aplausos de varios empleados que también acudieron al recinto someterse a la prueba.

“Gracias les doy a Dios por haberme permitidosobrepasar este episodio, porque si no es por su voluntad y bendición esto no se supera; pero sobre todo por el empeño, las oraciones y el soporte que me brindaron familiares, amigos y compañeros de trabajo”, señaló el ministro sobre su recuperación en un ele-vado porcentaje. Agradeció el esfuerzo y empeño colocado por el equipo médico que le atendió, el cual estuvo encabezado por la doctora Nereyda Ventura. En ese sentido también mostró su gratitud al ministro de Educación, Roberto Furcal, quien desde que se enteró de haber sido afectado por el Covid-19 le puso a sus órdenes a su equipo médico para que lo atendiera. “Le agradezco mucho ese gesto a Furcal, quien además se comunicaba conmigo hasta tres veces por día para saber cómo estaba evolucionando mi salud”, sostuvo.