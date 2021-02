¿Cómo llega la grama Paspalum al país?

Félix Olivo

Este artículo me llegó cuando vino al país por primera vez el Latin America Amateur Championship (LAAC) en 2016, en el que resultó ganador el costarricense Paul Chaplet, y por considerarlo de interés lo traduje y reproduje, pues cuenta la historia del uso (por primera vez), de la grama Paspalum, la cual podemos encontrar en muchos campos de golf cuyo terreno se caracterice por alta densidad salina. Espero les guste:

Mientras los jugadores se paran en el impresionante tee de salida de los hoyos 5 y el precioso hoyo 8, un retador par 4 del famoso campo Teeth of the Dog en Casa de Campo durante el Latin America Amateur 2016, la notable historia agronómica de estos greens no entra en sus mentes. Como sabemos, la proximidad de estos dos greens al Mar Caribe significa que a menudo son rociados, y ocasionalmente empapados con agua salada. Durante los primeros 30 años del campo, la grama tipo bermuda de estos greens (intolerante a la sal), se dañaba frecuentemente por el rocío. “Este tiene que ser uno de los primeros lugares en donde se usó Seashore Paspalum” (Paspalum para sembrar en costas marinas), cuenta Darin Bevard, director de agronomía para campeonatos de la United States Golf Association (USGA). El superintendente de Casa de Campo, Eusebio Núñez Malena, quien ha estado en este campo durante 38 años (43 en la actualidad), rápidamente estuvo de acuerdo y luego expuso la historia.

“Este fue definitivamente el primer lugar en el Caribe en comenzar a trabajar con Seashore Paspalum y esos greens fueron la primera prueba”, dijo Malena, de 68 años (73 en la actualidad). Pete Dye, arquitecto y diseñador del Teeth of the Dog, trabajó en combinación con el Dr. R.R. Duncan de la Universidad de Georgia para recibir algunas muestras en 2001, e hicimos las primeras pruebas en los hoyos 5 y 8”. Duncan, un antiguo criador y genetista de césped, vio la creciente necesidad de una grama tolerante a la sal, e inició el primer programa de cría de Seashore Paspalum en 1993 en Georgia. La USGA se unió a Georgia en un proyecto conjunto a mediados de la década de 1990, y los dos primeros cultivos, uno para tees y fairways, y uno para greens, se lanzaron en el 2000.

La grama de estación cálida tolera suelos arenosos e infértiles, altas concentraciones de sal, e inundaciones ocasionales de agua de mar, lo que llevó a su instalación y adopción por Malena y Dye en su campo de lujo (Teeth). Según Malena, la hierba introducida en 2001 en los hoyos 5 y 8 todavía está allí. Hoy en día, se usa comúnmente en jardines, áreas de recreación y campos de golf en toda partes, pero esos dos greens junto al mar en Casa de Campo probaron su éxito futuro.

SEPA MÁS

Habla Núñez Malenate

El proceso.

“Pete (Dye) nos trajo la grama y se aprobó su uso de inmediato. La sembramos en un vivero, y luego implementando su uso en esos dos greens.

Posteriormente, cuando iniciamos la construcción del campo Dye Fore, se tomó la decisión de sembrarlo completo en Paspalum (tees, fairways, roughs y greens).

Estamos muy contentos con los resultados, pues los golfistas alaban las condiciones de nuestros campos”, expresa.

Fuente: USGA (15 de enero de 2016), Ron Driscoll es el gerente de servicios editoriales de la USGA.

Articulo original: https://www.usga.org/articles/2016/01/at-casa-de-campo--paspalum-by-the-seashore.html