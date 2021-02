El Team USA tendrá burbuja preolímpica en Las Vegas

ESPN

USA Basketball se encuentra en las etapas de planificación de la creación de una burbuja preolímpica en Las Vegas para que el equipo de Estados Unidos, Australia y España se entrenen y jueguen partidos de exhibición antes de partir hacia Tokio, dijo el director general Jerry Colangelo a ESPN.

Dado que se espera que los jugadores de la NBA constituyan el núcleo de los tres equipos y que los playoffs de la Liga estén programados para el 22 de mayo al 22 de julio, este concepto crearía un entorno en el que los jugadores pueden limitar los viajes y la posible exposición al COVID-19 antes de ir a Japón. El equipo de Estados Unidos está planeando tentativamente abrir el campo de entrenamiento la semana del 4 de julio, mientras continúan los playoffs de la NBA.

"En el papel tiene mucho sentido", dijo Colangelo. "Tenemos que ser flexibles".

España, actual campeón de la Copa del Mundo, tiene cinco jugadores actuales de la NBA que han jugado en el equipo nacional en el pasado: Marc Gasol, Ricky Rubio, Serge Ibaka, Juancho Hernangomez y Willy Hernangomez. Los australianos nombraron a su lista olímpica esta semana, y tiene 10 jugadores actuales de la NBA, incluidos Ben Simmons, Patty Mills, Joe Ingles, Dante Exum y Matisse Thybulle.

También en nombre de la flexibilidad, Colangelo dijo que USA Basketball ha solicitado al Comité Olímpico de Estados Unidos, el Comité Olímpico Internacional y FIBA, que dirige el torneo olímpico de baloncesto, que cambien las reglas sobre cuándo deben presentarse las listas para los Juegos. Por lo general, las listas deben establecerse con varias semanas de anticipación, pero con los playoffs de la NBA hasta tres días antes de que el equipo de EE. UU. esté programado para su primer juego olímpico, Colangelo está pidiendo cambios.

El equipo de EE. UU. ha solicitado permitir cambios en la lista incluso durante los Juegos Olímpicos, ya que los jugadores pueden volar tarde y unirse a los equipos, dijo Colangelo. Está esperando recibir noticias de los órganos rectores sobre el asunto.

"Estos no son tiempos normales. Las listas para una fecha determinada no tienen ningún sentido", dijo Colangelo. "Lo que buscamos es flexibilidad para sustituir jugadores y conseguir que los mejores jugadores entren en la cancha. No solo se aplica a nosotros, sino a todos los países".

El miércoles, el COI publicó su primer conjunto de parámetros de los Juegos, que decía que los atletas no debían vacunarse ni ponerse en cuarentena a su llegada, pero que tendrían que someterse a pruebas antes de viajar y al llegar a Japón.