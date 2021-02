Rechazo total

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

Dicen que el sindicato de peloteros de Grandes Ligas es uno de los gremios más fuertes y poderosos de Estados Unidos. Incluso, a nivel del deporte mundial tal vez sea el más sólido por aquello de que maneja y aglutina tantos peloteros multimillonarios.

Siempre ha llamado mi atención la logística económica que sostienen con su fondo de pensiones y cómo pueden hacerle llegar un pago mensual a miles de jugadores en retiro. Desde luego, los aportes de estos jugadores cuando estaban activos deben estar depositados en papeles bancarios generando intereses y muchísimo dinero.

El sindicato de peloteros le ha dicho que no a la oficina del comisionado de MLB, que representa los 30 dueños de equipos, a una solicitud de posponer un mes la temporada 2021 por cuestiones de seguridad y de salud. Pero es interesante leer lo que dice la MLB asumiendo como válida la respuesta del sindicato:

“Siguiendo el consejo de los expertos médicos, propusimos un retraso de un mes para el inicio de los Entrenamientos de Primavera y la temporada regular, con el fin de proteger mejor la salud y seguridad de los jugadores y el personal de apoyo. Un retraso de la temporada permitiría disminuir el nivel de las tasas de infección por COVID-19 y daría un tiempo adicional para la distribución de las vacunas, así como minimizar las posibles interrupciones de la temporada 2021 que actualmente enfrentan todos los deportes.

“La oferta incluía comenzar la temporada regular el 29 de abril y jugar un calendario de 154 juegos que les pagaría a los jugadores en su totalidad como si estuvieran jugando 162 juegos. También propusimos dos cambios de la temporada 2020 que fueron abrumadoramente populares entre nuestros fanáticos, solo para esta temporada, con una postemporada ampliada y modificada (siete equipos por liga) y la regla de bateador designado universal.

“Este fue un buen negocio que reflejó los mejores intereses de todos los involucrados en el deporte al simplemente retrasar el calendario de la temporada un mes por razones de salud y seguridad sin afectar ningún derecho que los jugadores o los clubes tengan actualmente bajo el Acuerdo Básico o Contrato de jugador uniforme por pago y tiempo de servicio.”

Pero nada de eso va. Al comisionado Rob Manfred le tumbaron el pulso otra vez y las cosas seguirán normales, entrenamientos desde el 17 de febrero, apertura de campaña el 1ro. de abril.. hasta ahora.

MUY FACIL: Demasiado fácil fue la victoria de las Aguilas Dominicanas ante Panamá. Los famosos Federales de Chiriquí llegaron con un invicto de 2-0, pero “no le supieron a nada” al trabuco dominicano.. En el cuarto inning, par de hits, una base por bolas y dos errores de la defensa panameña permitieron tres vueltas , y en el 5to. Francisco Peña limpió las bases con un doble, y de repente el partido se puso 7-1…Las Aguilas están invictas en 3-0, prácticamente clasificadas a la semifinal que será celebrada este viernes… Más temprano, Venezuela ganó su primero venciendo a Colombia, que hasta ahora tiene 0-3 camino de la eliminación..En el pitcheo dominicano, Jon Van Meter tiró 6 innings de 3 hits, una carrera, haciendo su gran aporte..Este miércoles, Dominicana juega temprano a la 1.30 vs. Venezuela, y su último partido de la regular será el jueves a las 6.30 ante Colombia… Ese partido va por CDNDeportes, y el programa La Hora del Deporte será de 12.30 a 1.30, igual que ayer..

DEL LICEY: Ayer los directivos azules tuvieron su reunión con Audo Vicente, el segundo encuentro entre las partes en busca de un gerente. Me contaron que hubo almuerzo incluído, y los azules ahora deberán tomar su decisión.. No hay prisa, pero quieren dar ese paso ahora con miras al torneo 2021-22.. Audo es buen candidato, igual que Carlos José Lugo y Rafael Oscar Pérez..

LA DEFENSA: Mickey Calloway, el coach de pitcheo de Los Angelinos de Los Angeles, enfrenta cargos de acoso sexual y conducta indecente por 5 mujeres de medios de comunicación..Eso habría ocurrido en los últimos años, creo que cuando trabajó para Cleveland y fue manager de los Mets, y ahora en Los Angelinos. Las mujeres han pedido no ser identificadas públicamente (así es más fácil), y la investigación está abierta. Y qué dice Callaway, el acusado, al respecto. Lean su declaración. ““En vez de apurarme a responder sobre estas acusaciones generales sobre las que me acabo de enterar, espero la oportunidad de poder ofrecer respuestas más específicas. Cualquier relación en la que he estado envuelto ha sido consensual, y mi conducta de ninguna manera tenía la intensión de ser irrespetuosa hacia cualquier mujer. Estoy casado y mi esposa está al tanto de estos alegatos generales”. Callaway tiene 45 años, y habrá que esperar qué dicen los oficiales que investigan el caso.