Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio reiteran "celebraremos los juegos"

AP

TOKIO

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio envió este martes un sencillo mensaje a los miembros del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón.

Los juegos sucederán.

"No importa qué situación sea con el coronavirus, celebraremos los juegos", dijo a los legisladores Yoshiro Mori, quien también es un ex primer ministro japonés. "Deberíamos pasar la discusión sobre si celebraremos los juegos o no, pero en su lugar, deberíamos discutir cómo deberíamos hacerlo".

Mori ha sido la principal animadora durante varias semanas en Japón, respaldada en Suiza por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ya que han surgido informes de que los Juegos Olímpicos podrían cancelarse.

El COI ha retrocedido agresivamente y dice que los Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio con 11.000 atletas y decenas de miles de jueces, funcionarios, medios de comunicación, locutores, patrocinadores y VIP. Los Juegos Paralímpicos siguen el 24 de agosto con 4.400 atletas.

Se tomará una decisión sobre los fanáticos en las sedes en la primavera, pero parece probable que se excluya a los fanáticos del extranjero.

Encuestas recientes muestran que alrededor del 80% del público japonés cree que los juegos deberían ser cancelados o pospuestos nuevamente, o serán cancelados. Los organizadores deben convencerlos de que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo y estarán seguros en un país que ha controlado COVID-19 mejor que la mayoría.

El primer ministro Yoshihide Suga extendió el martes por un mes más una orden de estado de emergencia para Tokio y nueve prefecturas. La orden original entró en vigor el 7 de enero durante un fuerte aumento de casos nuevos. Los casos han ido disminuyendo, pero los próximos Juegos Olímpicos no dejan margen de error.

"El mayor problema es la forma en que los japoneses ven los Juegos Olímpicos ahora", dijo Mori. “Y, en segundo lugar, cómo debemos proceder con los preparativos para los juegos mientras combatimos el coronavirus. Estos dos puntos son nuestro enfoque principal ".

Los organizadores de Tokio y el COI están lanzando sus "Playbooks" el miércoles. Estos son libros de reglas paso a paso para atletas, oficiales, miembros de federaciones internacionales y otros que explican qué hacer antes de salir de casa. Detallarán las pruebas en Japón, la frecuencia de las pruebas, las reglas de distanciamiento social y las estrictas reglas de conducta hasta la salida de Japón.

Mori también defendió el relevo de la antorcha, que comienza el 25 de marzo en el norte de Japón y atravesará el país durante cuatro meses con 10,000 corredores rumbo a Tokio. Al principio se habló de descartar el evento, pero el fuerte patrocinio de Coca-Cola y Toyota lo hizo difícil.

"Básicamente, el acortamiento, como cambiar de tres días a dos días, o un día, está fuera de discusión", dijo Mori. "Lo que estoy diciendo es que nuestro objetivo es encontrar una manera de evitar el contacto cercano (durante el evento)".

La ministra olímpica Seiko Hashimoto, ex olímpica y medallista de bronce, dijo que los atletas están atrapados en el medio. La mayoría va a una sola Olimpiada y ahora están distraídos con rumores de cancelación.

“Los atletas se encuentran en condiciones mentales desafiantes, y se preguntan si está bien”, dijo. "El gobierno debe asegurarse de deshacerse de tales preocupaciones para los atletas".