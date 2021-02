Panameño Jaime Barría positivo a coronavirus

ESPN

El derecho Jaime Barría, el más estelar de los lanzadores del equipo de Panamá que participa en la Serie del Caribe de béisbol, informó este martes que no ha podido participar en Mazatlán 2021 debido a que arrojó positivo en una prueba de coronavirus. Este es el primer caso de COVID-19 que se reporta en medio del Clásico caribeño, que arrancó el domingo en el Estadio Teodoro Mariscal.

Barría, quien pertenece a los Los Angeles Angels en las Grandes Ligas, dijo que es asintomático y que está esperando los resultados de un segundo examen para determinar si definitivamente no podrá jugar con los Federales de Chiriquí en el torneo de clubes campeones del béisbol invernal caribeño.

El derecho de 24 años informó en un video colgado en su cuenta de Instagram que la prueba que se hizo con el resto del equipo antes de volar de Ciudad Panamá a México, el sábado, resultó negativa, pero que la prueba que le hicieron cuando llegó a Mazatlán arrojó un resultado no concluyente.

"El domingo me hicieron una prueba rápida y salió positiva. El lunes entonces me hicieron una prueba PCR, que es más profunda, para confirmar si tengo coronavirus, y me dieron la noticia que soy positivo", dijo Barría.

"Es un golpe difícil ya que no siento ningún tipo de síntoma ni nada por el estilo", dijo Barría. "de todos modos, me harán otra prueba para determinar si es un falso positivo. Ojalá todo salga bien y sea un falso positivo", agregó.

A pesar de no haber podido usar a Barría, quien originalmente estaba señalado para abrir el lunes, lo que le pondría en turno para un eventual avance a la final del sábado, Panamá ganó sus primeros dos encuentros de la Serie del Caribe.

El martes, los Federales enfrentarán a las Águilas Cibaeñas de República Dominicana, otro equipo invicto. Debido a que el coronavirus canceló la temporada invernal panameña, Barría reforzó a los Tigres del Licey, el gran rival de las Águilas en Dominicana.

Barría debe reportarse a los entrenamientos de los Angels en Arizona en dos semanas.